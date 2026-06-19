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[2026WC] '2위 유력' 한국의 32강전 상대는?...'B조 1위 후보' 캐나다

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  • 홍명보호가 19일 남아공전 승리시 B조 1위와 32강에서 맞붙게 된다.
  • 캐나다는 강한 역습·알폰소 데이비스의 스피드·북미 홈 이점까지 갖춰 한국 상대시 승률 45대55 열세로 전망된다.
  • 스위스는 조직력과 수비는 뛰어나나 파괴력은 떨어져 한국이 50대50 승부를 기대하는 가장 바람직한 32강 상대로 꼽힌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개최국 캐나다 2경기 7득점 폭발...한국 45대55 열세 예상
스위스가 최종전서 캐나다 꺾고 1위 오르는 게 16강행 수월

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호가 남아공과의 최종전을 넘어 32강 토너먼트에 안착할 경우 마주할 가상의 대진표가 윤곽을 드러내고 있다.

현재 A조 2위(승점 3점)인 한국이 남아공전 승리로 조 2위를 수성한다면 32강전 파트너는 B조 1위다. 현재 B조 1위는 캐나다(4점·골득실 +6)와 스위스(4점·골득실 +3)의 2파전으로 압축됐다. 조별리그 최종전에서 두 팀이 정면충돌하는 만큼 사실상 이 경기가 한국의 32강 상대 결정전이다.

현재로선 캐나다가 B조 1위로 올라올 가능성이 가장 크다. 골득실에서 스위스에 무려 3골이나 앞서 있어 최종전에서 비기기만 해도 1위를 거머쥘 확률이 높다. 직전 카타르전에서 6-0 대승을 거두며 화력을 증명한 캐나다는 현재 조너선 데이비드가 해트트릭을 기록하는 등 조별리그 참여국 중 가장 뜨거운 발끝을 자랑한다.

[밴쿠버 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=조너선 데이비드가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 해트트릭을 기록하고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

그렇다면 한국에겐 캐나다와 스위스 중 어느 쪽이 그나마 수월할까. 홍명보호 입장에서는 캐나다보다 스위스가 링 위에 올리기 더 편한 상대다.

캐나다는 한국이 가장 까다로워하는 무기를 모두 가졌다. 조너선 데이비드를 선봉으로 한 선 굵은 역습과 세계 최고 수준의 풀백 알폰소 데이비스(바이에른 뮌헨)의 폭발적인 스피드가 위력적이다. 게다가 홈 대륙(북미)의 이점까지 안고 2경기 7득점의 무시무시한 기세를 올리고 있다.

한국이 멕시코전에서 고전했던 이유가 상대의 강한 압박과 빠른 전환 속도였음을 감안하면 비슷한 색깔에 파괴력까지 더한 캐나다는 벼랑 끝 토너먼트에서 만나기엔 너무 버거운 상대다. 가상 승률 역시 45 대 55 정도로 열세가 예상된다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=요한 만잠비가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 자신의 첫 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

반면 스위스는 한국이 '해볼 만하다'고 느낄 수 있는 스타일이다. 전통적으로 조직력이 우수하고 수비 안정감이 뛰어나 '지는 축구를 하지 않는 팀'으로 꼽히지만, 캐나다처럼 전술을 통째로 흔들어버릴 파괴력은 다소 떨어진다. 창과 창으로 맞붙기보다 조직력 싸움의 형태로 흘러갈 가능성이 커 한국으로서도 50 대 50의 호각세를 기대할 수 있다.

홍명보호가 32강에서 바랄 수 있는 최선의 시나리오는 스위스가 최종전에서 기세등등한 캐나다를 꺾고 B조 1위 탈환에 성공하는 그림이다. 물론 이 모든 주사위는 한국이 남아공과의 최종전에서 자력으로 조 2위를 확정 지은 뒤에야 굴릴 수 있다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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