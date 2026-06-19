[2026WC] GK 김승규, 수분 보충 시간에 후배 이기혁 안아줬다

"경기 계속해야 하니 빨리 잊자고 말해줘"

"경기장 시끄러워...내 콜 안 들렸을 수도"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = "골키퍼라는 포지션이 그렇다. 잘하다가도 단 하나의 실점 때문에 안 좋은 평가를 받게 마련이다."

가혹한 운명 앞에서도 베테랑 수문장은 변명을 찾지 않았다. 치명적인 실책으로 결승골을 헌납하며 고개를 숙인 홍명보호의 '1번 골키퍼' 김승규(도쿄)가 뼈아픈 자책과 함께 전열 재정비를 다짐했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=골키퍼 김승규(왼쪽)가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 패하자 낙담한 표정을 짓고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 개최국 멕시코에 0-1로 석패했다. 지난 체코전 역전승의 영웅이었던 김승규는 후반 5분 터진 단 한 번의 공중볼 소통 미스로 흐린 기억의 주인공이 됐다.

멕시코의 크로스를 수비수 이기혁(강원)이 헤더로 걷어냈고, 공이 페널티박스 정면에 높게 솟아올랐다. 김승규가 이 공을 잡기 위해 골문을 비우고 전진했으나 낙하지점을 선점하고 있던 이기혁과 그대로 충돌하며 공을 놓쳤다. 흘러나온 공은 문전의 루이스 로모에게 걸려 텅 빈 골문으로 빨려 들어갔다. 4만5000여 홈팬의 야유 소리에 묻힌 '소통 부재'가 낳은 참사였다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=골키퍼 김승규가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 이기혁과와 충돌 뒤 선제골을 내주고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

경기 후 공동취재구역(믹스트존)에서 만난 김승규는 "주변에 우리 동료들밖에 없다고 판단해 안전하게 잡으려고 했는데 결과가 이렇게 됐다"며 아쉬움을 삼켰다. 이어 "상황에 따라 빠르게 판단했어야 했다. 내 콜이 정확히 안 들렸을 수도 있고, 여러 가지가 복합적으로 얽힌 상황이었다"고 당시를 돌아봤다.

김승규는 이후 신들린 선방쇼로 제 몫을 다했다. 전반 20분 훌리안 키뇨네스의 결정적인 헤더를 몸을 날려 쳐냈고, 후반 30분에는 라울 히메네스의 완벽한 일대일 찬스마저 온몸으로 막아내며 추가 실점을 저지했다. 사령탑의 총공세 속에서도 끝내 터지지 않은 동점골이 야속할 뿐이었다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=골키퍼 김승규가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기 중 동료들을 독려하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

김승규는 후반전 수분 보충 시간(하이드레이션 브레이크)에 자책하고 있던 후배 이기혁을 먼저 따뜻하게 안아줬다. 김승규는 "경기는 계속해야 하니 빨리 잊자고 했다"며 "우리가 뒤에서 버티면 공격수들이 하나는 해줄 것이라며 서로를 다독였다"고 끈끈한 동료애를 전했다.

김승규는 "선수들끼리 분위기가 처지지 말자고 뜻을 모았다"며 "아직 한 경기가 남았고 우리가 자력으로 32강에 진출할 수 있는 유리한 위치에 있는 만큼, 오늘을 계기로 다시 뭉쳐 남아공전을 잘 치르겠다"고 각오를 다졌다.

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