신상진 성남시장 "민선 9기에도 시민만을 바라보며 함께 나아가자"

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 신상진 성남시장은 19일 시청 온누리에서 열린 직원조회에 참석해 직원들을 격려하고 시민 중심의 시정 운영을 강조했다.

19일 오전 신상진 성남시장이 직원조회에 참석해 직원들을 격려하고 시민 중심의 시정 운영 훈시를 하고 있다.[사진=성남시]

신 시장은 훈시를 통해 "오늘 직원조회는 민선 8기를 직원 여러분과 함께 마무리하고 민선 9기를 새로운 각오로 시작하자는 의미를 담고 있다"며 "민선 8기 동안 성남시는 기록적인 집중호우와 정자교 보행로 붕괴 사고 등 큰 위기를 겪었지만 이를 극복하는 과정에서 위기 대응 역량을 높이고 시정을 더욱 단단하게 다질 수 있었다"고 말했다.

이어 "시민의 안전과 일상을 지키기 위해 각자의 자리에서 최선을 다해 준 직원 여러분께 감사드린다"며 "지난 선거 기간에도 시정 공백 없이 시민 불편 해소에 힘써 준 직원들의 헌신 덕분에 시정이 안정적으로 운영될 수 있었다"며 직원들의 노고를 격려했다.

또 "성남시는 이제 세계가 주목하는 도시로 성장하고 있다"며 "민선 8기의 성과를 바탕으로 민선 9기에도 시민만을 바라보며 함께 나아가자"고 말했다. 이어 "시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 적극행정에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

아울러 여름철 풍수해와 폭염에 대비한 안전관리에 만전을 기하고 하계 휴가철 복무기강 확립에도 철저를 기해 줄 것을 주문했다.

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