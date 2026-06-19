전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.19 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

에스티큐브, BIO USA 참가..."기술이전 협상 논의"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 에스티큐브가 22일 BIO USA 2026에서 넬마스토바트 기술이전·공동개발 논의를 진행했다
  • 에스티큐브는 글로벌·중국 권리를 분리한 투트랙 BD전략과 중국 파트너 발굴, 현지 임상 1b상을 병행하고 있다
  • 중국 임상 1b상은 전이성 대장암 환자 대상 안전성 데이터 확보로 중국 3상·허가 및 기술이전 협상 실행력을 높이려는 전략이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중국 1b상 착수…현지 기술이전·상업화 기반 마련
글로벌 권리·중국 권리 분리 전략으로 넬마스토바트 사업가치 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스티큐브가 세계 최대 바이오 파트너링 행사인 BIO USA 2026에 참가해 면역항암제 후보물질 '넬마스토바트'의 기술이전 및 공동개발 논의에 나선다. 글로벌 시장과 중국 시장을 분리한 '투트랙 사업개발(BD) 전략'을 앞세워 파트너링을 확대하고 사업화 속도를 높인다는 계획이다.

19일 에스티큐브는 오는 22일부터 25일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 BIO USA 2026에 참가해 글로벌 제약사들과 넬마스토바트의 기술이전 및 공동개발 방안을 논의한다고 밝혔다.

BIO USA는 전 세계 제약·바이오 기업과 투자기관, 연구기관이 참여하는 글로벌 바이오 행사로 신약 후보물질의 기술이전과 공동개발, 투자 유치 논의가 집중적으로 이뤄지는 대표적인 파트너링 무대다.

에스티큐브 로고. [로고=에스티큐브]

에스티큐브는 이번 행사에서 글로벌 권리와 중국 지역 권리를 분리해 추진하는 사업개발 전략을 집중적으로 소개할 예정이다. 중국 시장은 별도의 임상 개발과 허가 전략이 필요한 만큼 글로벌 빅파마와의 협상과 함께 현지 사업 역량을 보유한 중국 파트너사 발굴도 병행해 넬마스토바트의 사업 가치를 극대화한다는 구상이다.

이 같은 전략의 일환으로 에스티큐브의 최대주주이자 넬마스토바트 특허권 보유사인 에스티큐브앤컴퍼니는 중국 현지 임상개발 협력사인 베이징 웨이리팡 바이오테크놀로지를 통해 대장암 대상 중국 임상 1b상에 착수했다.

웨이리팡은 중국 제약사들과 기술이전 협의를 진행하는 동시에 현지 임상 수행도 담당한다. 임상 비용은 웨이리팡이 부담하며, 에스티큐브는 임상시험용 넬마스토바트를 공급하는 방식으로 협력이 이뤄진다.

이번 임상은 3차 치료 이상 전이성 대장암 환자를 대상으로 넬마스토바트와 TAS-102, 베바시주맙 병용요법의 안전성을 평가하는 1b상이다. 국내에서 진행 중인 전이성 대장암 임상 1b·2상(STCUBE-003)과 동일한 환자군 및 병용요법을 적용하며 총 15명을 대상으로 진행된다.

중국 임상은 향후 중국 내 3상 시험과 허가 전략 수립에 활용될 안전성 데이터를 확보하는 데 목적이 있다. 주요 평가지표는 3주간 용량제한독성(DLT) 발생률이며, 난징 톈인산병원과 상하이 고브로드 암병원, 상하이 제10인민병원 등 중국 내 4개 의료기관에서 진행된다. 환자 등록은 이달 말부터 8월 말까지 이뤄질 예정이다.

에스티큐브는 현재 전이성 대장암과 비소세포폐암을 중심으로 넬마스토바트 개발을 진행하고 있다. 전이성 대장암에서는 BTN1A1 고발현 환자를 대상으로 TAS-102·베바시주맙 병용 임상과 카페시타빈 병용 연구자 주도 임상을 병행하고 있으며, 비소세포폐암에서는 도세탁셀 병용 임상 2상을 진행 중이다.

정현진 에스티큐브 대표는 "중국 지역 기술이전 논의가 최근 진전을 보이면서 현지 임상 1b상도 본격화되고 있다"며 "글로벌 권리와 중국 권리를 분리한 사업개발 전략을 통해 개발 속도와 사업화 가치를 동시에 높여 나가겠다"고 말했다.

이어 "중국은 현지 환자를 대상으로 확보한 안전성 데이터를 중요하게 평가하는 시장"이라며 "이번 임상은 향후 중국 내 3상 및 허가 전략의 기반이 될 것"이라고 밝혔다.

또 "중국 1b상은 단순한 임상 진행이 아니라 중국 지역 기술이전 협상의 실행력을 높이기 위한 전략적 단계"라며 "축적된 임상 데이터와 BTN1A1 바이오마커 전략을 바탕으로 글로벌 및 중국 파트너링 논의를 더욱 구체화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
 
 

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
사진
'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동