에스티큐브, ASCO서 대장암 임상 2상 결과 발표

AI 핵심 요약beta
- 에스티큐브는 29일부터 6월 2일까지 ASCO에서 넬마스토바트 전이성 대장암 2상 중간 결과를 발표했다고 22일 밝혔다.
- 임상에서 BTN1A1 고발현 환자 비율이 약 65%로 예상치보다 높아 2상 환자 62명 등록을 7개월 만에 완료했다.
- 연구팀은 BTN1A1 고발현이 종양 마커와 CD8+T세포 침윤 등과 연관됨을 확인했고, 회사는 종양 억제·생존 개선 가능성과 글로벌 시장 입증을 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스티큐브는 오는 29일부터 6월 2일까지 미국 시카고에서 열리는 미국임상종양학회(ASCO) 2026에서 면역항암제 '넬마스토바트'의 전이성 대장암 임상 2상 중간 결과를 발표한다고 22일 밝혔다.
회사에 따르면 환자 사전 스크리닝 결과 약 65%(120명 중 78명)에서 BTN1A1 고발현(TPS≥50)이 확인됐다. 이는 전임상 단계에서 예상한 약 40%를 웃도는 수준이다.
진행 중인 임상 1b/2상(STCUBE-003)은 BTN1A1 고발현이 확인된 3차 치료 이상 전이성 대장암 환자를 대상으로 넬마스토바트와 TAS-102(트리플루리딘/티피라실), 베바시주맙을 병용하고 있다. 높은 발현율로 환자 선별 및 등록이 신속하게 진행됐다. 2상 환자 등록(총 62명)은 약 7개월(2025년 6월~2026년 1월) 만에 완료됐다.
연구팀은 다중면역조직화학(mIHC) 기반 공간생물학 분석을 통해 종양미세환경(TME) 내 BTN1A1 발현 특성과 면역세포 분포를 평가했다. BTN1A1을 포함해 Ki-67, YAP1, SLFN11 등 암 면역학 관련 단백질 20종을 동시에 분석한 결과, BTN1A1 발현이 주요 종양 마커뿐 아니라 CD8+ T세포 침윤 패턴 등 면역세포 구성과도 연관성을 보였다.
이번 학회에서는 초록 제출 이후 새롭게 확보된 전이성 대장암 임상 2상 중간 결과도 공개될 예정이다. 임상 책임연구자인 이수현 고대안암병원 종양내과 교수가 발표를 맡으며, 포스터에는 4월 28일 데이터 컷오프 기준의 최신 종양평가 데이터가 담긴다.
유승한 에스티큐브 연구개발총괄(CSO)은 "현재까지 확보된 데이터를 보면 다수 환자에서 종양 억제 및 생존 개선 가능성이 확인되고 있으며, 데이터가 성숙될수록 추가적인 개선 흐름이 관찰되고 있다"고 말했다. 이어 "정밀한 환자 선별 전략과 적응증 확장 가능성은 BTN1A1 플랫폼의 가치를 높이는 핵심 요소"라며 "이번 ASCO 발표를 통해 그 가능성을 글로벌 시장에 입증하는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com