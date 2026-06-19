고흥군, '분청문화상품 공모전' 개최…내달 1~8일 신청

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우수작 총 1200만 원 시상

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 분청사기와 지역 관광자원을 활용한 문화상품 발굴에 나선다.

고흥군은 '제1회 고흥분청문화박물관 문화상품 공모전' 개최를 앞두고 전국 단위 홍보를 강화하고 있다고 19일 밝혔다.

고흥분청문화박물관을 찾은 관람객이 3D 유물보기 체험을 하고 있다. [사진=권차열 기자] 2026.06.19 chadol999@newspim.com

이번 공모전은 분청사기와 설화 캐릭터, 고흥 지역 관광자원을 소재로 창의적이고 실용적인 문화상품을 발굴하기 위해 추진된다.

공모 대상은 분청사기 및 박물관 콘텐츠를 활용한 문화상품과 지역 역사·문화·관광자원을 반영한 기념품으로, 생산이 가능한 사업체라면 누구나 참여할 수 있다.

접수는 내달 1일부터 8일까지(일요일 제외) 진행되며 참가 신청서와 작품을 갖춰 고흥분청문화박물관 2층 강당으로 방문 제출해야 한다.

심사는 내달 중 진행되며 ▲최우수상 1명 500만 원▲우수상 2명 각 200만 원▲장려상 3명 각 100만 원 등 총 6명에게 1200만 원 규모의 상금이 수여된다.

선정 작품은 박물관 기념품점 입점과 군 홍보물로 활용될 예정이다.

chadol999@newspim.com