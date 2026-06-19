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올 1학기 108만명에 국가장학금 2.2조 지원…전년보다 931억 늘어

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  • 한국장학재단이 19일 2026년 1학기 국가장학금 신청·지원·지원금액이 모두 증가했다고 밝혔다
  • 올해 1학기 국가장학금은 108만명에 2조2267억원이 지급돼 등록금의 62.9%를 부담했고 1인당 평균 206만원을 지원했다
  • 기초생활수급자·차상위와 중위소득 100% 이하 등 저소득~중산층 전 구간 지원이 늘었고 교육부·재단의 제도 개선으로 지원 대상과 단가가 확대됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수혜자 4만명 증가…1인당 평균 206만원 지원
기초·차상위부터 중산층까지 지원 규모 확대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국장학재단은 2026년 1학기 국가장학금 지급 결과 전년 동기보다 신청 인원과 지원 인원, 지원금액이 모두 증가했다고 19일 밝혔다.

재단에 따르면 올해 1학기 국가장학금 최종 신청 인원은 150만5107명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 146만7260명보다 3만7847명(2.6%) 늘어난 규모다.

한국장학재단 청사. [사진=한국장학재단]

실제 지원을 받은 인원은 108만92명으로 전년 동기 104만867명보다 3만9225명(3.8%) 증가했다. 지원금액도 2조2267억원으로 지난해 2조1336억원보다 931억원(4.4%) 늘었다.

올해 1학기 국가장학금 수혜자의 전체 등록금은 3조5420억원이다. 이 가운데 국가장학금으로 지원된 금액은 2조2267억원으로 전체 등록금의 62.9% 수준이다. 1인당 평균 지원금액은 206만원으로 나타났다.

재단은 대학 등록금과 물가 상승 등으로 가계의 교육비 부담이 이어지는 상황에서 국가장학금이 대학생과 학부모의 등록금 부담을 줄이는 역할을 하고 있다고 설명했다.

지원 확대는 저소득층부터 중산층까지 전 구간에서 나타났다. 모든 학자금 지원구간에서 신청 인원과 지원 인원이 증가한 가운데, 특히 기초생활수급자와 차상위계층 학생에 대한 지원이 늘었다.

기초생활수급자와 차상위계층 지원 인원은 지난해 9만9895명에서 올해 10만6861명으로 6966명 증가했다. 지원금액은 3391억원으로 전년 3079억원보다 312억원 늘어 110%를 웃도는 수준을 기록했다.

기준 중위소득 100% 이하인 학자금 지원 1~5구간 지원 인원도 40만5346명에서 41만7682명으로 1만2336명 늘었다. 해당 구간 지원금액은 1조395억원으로 지난해 9785억원보다 610억원 증가했다.

재단은 국가장학금 지원 규모 확대 배경으로 교육부와 재단의 제도 개선을 꼽았다. 교육부와 재단은 지난해부터 국가장학금 지원 대상을 학자금 지원 8구간에서 9구간으로 넓혔다. 지난해 2학기부터는 연간 지원단가도 인상해 유지하고 있다.

올해부터는 지역인재 장학금의 전 학년 지원 대상을 기존 학자금 지원 5구간에서 6구간으로 확대했다. 전문대생의 학업 기회를 보장하기 위해 수혜 횟수 기준도 개선했다.

현재 2026년 2학기 국가장학금 1차 신청도 진행 중이다. 신청 대상자는 한국장학재단 누리집과 모바일 앱을 통해 오는 22일 오후 6시까지 신청을 마쳐야 한다.

박창달 한국장학재단 이사장은 "2026년 1학기 국가장학금은 전년 대비 신청 및 지원 규모가 모두 증가해 과거보다 더 많은 학생들이 혜택을 받을 수 있게 됐다"며 "앞으로도 모든 학생들이 경제적 어려움 없이 학업에 전념할 수 있도록 국가장학금 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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