'주청사 논란' 불끄기 바쁜 민형배…"3청사 균형, 변함없어"

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창업 분야 첫 타운홀미팅 참석

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 19일 주청사 논란에 재차 진화에 나섰다.

민 당선인은 이날 광주 북구 창조경제혁신센터에서 열린 창업 분야 첫 타운홀미팅에 참석했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 19일 오전 광주 북구 소재 창조경제혁신센터에서 창업 분야 타운홀미팅을 열고 인사말을 하고 있다. 2026.06.19 bless4ya@newspim.com

민 당선인은 인사말에서 "통합청사 주사무소 소재지를 순천 동부청사에 검토한다고 하니 서부권에서 무엇을 뺏기는 것처럼 오해를 하고 있다"고 털어놨다.

민 당선인은 "특별법은 광주·무안·순천 3개 청사를 균형 있게 활용하도록 돼 있다"며 "현재 균형을 잡는 방법을 찾고 있다"고 말했다.

나아가 "저의 임기가 끝나는 4년 뒤쯤에는 '통합하기 정말 잘했네' 하는 이야기가 나올 것"이라고 기대했다.

주청사 논란은 민 당선인이 최근 방송 라디오에 출연해 지방자치단체의 주사무소 주소지를 순천으로 두겠다는 구상을 밝히면서 시작됐다.

전남 서부권에서는 곧바로 "전남의 사정을 무시한 비겁한 갈라치기", "주청사를 무안에 두는 것이 통합 시너지 효과를 높이는 방법" 등 성토가 이어졌다.

민 당선인은 지방자치법상 설정하는 주소지와 핵심 부서를 배치하는 주청사는 다른 의미라고 반박하고 있으며, 민선 9기 임기 시작 후 수개월 순환 근무를 거쳐 최종적으로 거점 공간을 결정할 것으로 예측된다.

민 당선인의 인수위원회인 전남광주대전환기획위원회는 조만간 내부 논의를 거쳐 주사무소 소재지를 최종 결정할 방침이다.

대전환기획위 관계자는 "이번 소재지 선정은 주청사와 전혀 관련이 없으며 모든 시민이 불편함이 없도록 공정한 원칙으로 운영될 것"이라고 말했다.

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