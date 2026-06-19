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2026.06.19 (금)
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잠실 개표소 봉쇄 15일째…불법·내홍에 '난장판' 됐다

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AI 핵심 요약

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  • 시위 참가자들이 19일 송파 올림픽공원 개표소를 투표용지 부족 사태 책임 규명·부정선거 재선거 요구로 15일째 봉쇄했다
  • 시위가 장기화되며 부정선거 구호를 둘러싼 내부 갈등과 종교색 강화, 참가자간 정치 성향 시비 등이 이어지고 있다
  • 흉기 소동과 온라인 무기고 탈취 협박 등 치안 불안과 체육계·행사 취소 피해가 커지며 공권력의 결단 요구가 커지고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'부정선거' 전면 등장...문구 놓고 내부 충돌도
17일 흉기 난동·입주단체 업무방해 등 불법 행위도 계속

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 서울 송파구 올림픽공원 잠실 개표소(핸드볼경기장) 봉쇄가 15일째 계속되고 있다. 시위 장기화로 인한 피해가 곳곳에서 발생하면서, 대책 마련을 요구하는 목소리도 더욱 커지고 있다.

19일 오전 11시경 핸드볼경기장 1-3 출입구 앞에는 200여명의 시위 참가자가 모여 '부정선거 재선거' 등을 외치고 있었다. 시위는 지난 5일부터 2주 넘게 계속되고 있지만 '부정선거' 메시지가 전면에 등장하고 내부에서도 크고 작은 갈등과 불법 행위가 이어지는 모습이다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 19일 오전 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위가 15일째 계속되고 있다. 2026.06.19 gdy10@newspim.com

◆ "부정선거 왜 뺐냐"…맹목적 구호 속 내부 갈등 폭발

이날 오전 지난 16일 체육단체가 두 차례 진입을 시도했던 2-1 출입구 앞에는 10명 정도의 참가자가 돗자리를 깔고 앉아 있었다. 당시 체육단체 진입을 반대하며 입구를 막아 선 여성을 그린 그림도 앞에 놓여 있었다.

집회 초반에는 '재선거' 구호만 외치고 참정권 보장에 관련된 목소리를 내러 온 시민들도 섞여 있었지만 현재는 '부정선거' 구호가 전면에 내세워진 모습이다. 오히려 '부정선거'를 제외한 문구를 두고 갈등을 빚기도 했다. 

17일 오전 한 참가자가 '재선거'가 써진 부채를 나눠주자 왜 '부정선거' 문구가 빠져 있냐며 다른 참가자가 항의했다. 부채를 제작한 참가자는 "재선거만 외칠 때 주문했다"고 답했다. 같은 날 일부 시위 참가자가 '부정선거 원천무효, 한미공조 국제수사' 구호를 외치자 다른 참가자들이 "부정선거만 외쳐라" 라며 반발하기도 했다. '부정선거론자'인 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨는 18일 밤에도 현장을 찾았다.

한 참가자가 속한 것으로 추정되는 정당의 정치 성향을 문제 삼으며 참가자간 시비가 붙기도 했다.

종교색이 짙어진 측면도 있다. 18일 오후 일부 참가자들은 개표소 근처에 둘러 앉아 기타를 연주하며 CCM(현대 기독교 음악) 등을 불렀다. 19일 오전에도 비슷한 모습을 볼 수 있었다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 투표용지 부족사태를 규탄하는 시위가 14일째 이어지고 있는 18일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시위 참가자들이 출입문을 지키고 있다. 2026.06.18 ryuchan0925@newspim.com

◆ 흉기 소동에 경찰서 무기고 탈취 협박까지…'법치 공백지대' 전락

시위가 격화되면서 현장은 심각한 치안 불안에 노출돼 있다. 지난 17일 밤에는 한 남성이 흉기로 자해하고 주변에 휘두르는 등 소동을 벌인 끝에 경찰 기동대에 제압됐다. 해당 남성은 특수협박 혐의로 입건됐다.

온라인상의 테러 협박도 등장했다. 시위 관할서를 겨냥해 "송파경찰서 무기고 털고, 우리도 민주화 유공자 돼보자"라는 댓글이 한 언론사 기사 댓글에 달려 경찰이 작성자 추적에 나섰다.

피해는 고스란히 시민과 체육계로 돌아가고 있다. 봉쇄된 핸드볼경기장에 입주한 체육단체도 2주 넘게 내부에 진입하지 못하고 있다. 지난 16일 두 차례 진입이 무산된 이후 재진입 시도가 이루어지지 않았다. 당시 재진입을 막은 시위 참가자들에 대해서는 업무방해 혐의 수사가 진행 중이다.

핸드볼경기장을 대관한 행사들 역시 줄줄이 행사를 취소하고 있다. 피해는 눈덩이처럼 불어나고 있지만 경찰이나 정부의 경고에도 집회는 계속되고 있다. 여당 의원들이 현장을 찾았다가 시위대의 거센 항의를 받기도 했다.

명확한 주최 측이 없어 제재가 어려운 데 더해 '정당한 참정권 문제 제기'가 혼재된 만큼 여전히 접근에 조심스러운 모양새다.

시위 장기화에 따른 피해, 또 다른 충돌 우려 등이 커지면서 공권력이 결단을 내려야 한다는 목소리도 커지고 있다. 다만 이미 교착 상태에 이른 현재 상황을 어떻게 해결해야 할지를 놓고 당분간 의견이 분분할 전망이다.

gdy10@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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