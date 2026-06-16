체육단체, 핸드볼경기장 진입 또 무산...野 중재도 안 통해

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일부 시민, 국민의힘 '조건부 진입' 중재도 거부…"증거인멸 마라" 구호

오전에도 진입 시도했으나 무산…경찰 "업무방해 수사 착수"

[서울=뉴스핌] 고다연 유재선 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 서울 올림픽공원 핸드볼경기장(잠실 개표소)이 12일째 봉쇄된 가운데 야당 중재에도 일부 시민이 강하게 반발해 체육단체가 또 경기장 안으로 들어가지 못했다.

올림픽공원 핸드볼경기장 입주 체육단체는 16일 오후 국민의힘 중재로 시위 참여자들과 핸드볼경기장에 조건부 진입하는 안에 합의했지만 시위 참가자 1명이 입구를 막고 반대해 끝내 경기장에 진입하지 못했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 16일 오후 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위가 이어지는 가운데 야당 중재로 체육단체 진입이 합의됐지만 이를 반대하는 시위 참가자들로 인해 무산됐다. 2026.06.16 gdy10@newspim.com

핸드볼경기장에는 펜싱, 핸드볼, 당구, 산악, 세팍타크로 등 9개 종목단체가 입주해 있다. 이들은 지난 5일부터 12일째 핸드볼경기장 출입이 막힌 상황이다. 이 단체들은 국제대회 준비 차질과 행정업무 마비 등을 호소하며 시위 참여자들에게 핸드볼경기장에 들어갈 수 있도록 해달라고 요청 중이다.

장동혁 국민의힘 대표는 오후 2시쯤 체육단체와 시위 참여자가 조건부 진입을 놓고 협의했다고 설명했다. 체육단체별로 2명, 방송사 카메라 2대, 국민의힘 의원이 같이 핸드볼경기장 안에 들어가는 게 조건이다. 가지고 나온 물품은 시위 참여자가 확인할 수 있도록 하겠다고도 했다.

장동혁 대표는 "체육단체들이 필요한 최소한의 장비와 사무용품을 갖고 나오게 협조해 달라"며 "단 한분이라도 출입문을 막고 있다면 이 일을 진행할 의사가 없다"고 말했다.

체육단체와 시위 참여자 간 합의로 핸드볼경기장 안으로 들어가려고 했으나 한 시위자가 출입구를 막아섰다. 일부 시위 참가자들은 "증거인멸 하지 마라" 등 구호를 외치며 동조했다.

양측 간 대치와 설득이 이어지다 오후 4시쯤 체육단체 및 국민의힘 관계자들이 핸드볼경기장 진입을 포기하고 현장에서 빠져나갔다.

앞서 체육단체는 이날 오전 9시에도 경찰과 함께 핸드볼경기장 진입을 시도했다. 이 때도 일부 시위자 저지로 진입은 무산됐다. 체육단체와 경찰은 오전 내내 시위 참여자들과 대치했다.

◆ 경찰, 업무방해 혐의 수사 착수…행안·법무 장관 "불법행위 엄중 대응"

경찰은 핸드볼경기장 진입을 막은 일부 시민을 대상으로 업무방해 혐의를 적용해 즉각 수사에 착수했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 시민들이 국민의힘과 대한체육회 관계자들의 진입을 봉쇄하고 있다. 2026.06.16 kunjoo@newspim.com

경찰은 "함께 동행한 경찰관들이 수차례에 걸쳐 체육회에 대한 업무방해 행위는 사법 처리될 수 있음을 경고 설득했음에도 불법 상황이 해소되지 않았다"며 "채증자료를 토대로 즉시 수사에 착수해 엄정하게 사법처리 할 예정"이이라고 밝혔다.

잠실 개표소 봉쇄 시위가 좀처럼 풀리지 않자 경찰뿐 아니라 행정안전부와 법무부도 나섰다.

윤호중 행정안전부 장관은 오후 담화문을 통해 "일부 시위 과정에서 법과 사회질서를 침해하는 불법 사례가 다수 발생해 매우 유감"이라며 "사적 검문이나 시설 점거 등 법질서를 무너뜨리는 행위는 어떤 이유로도 정당화될 수 없다"고 강조했다.

정성호 법무부 장관은 페이스북을 통해 "올림픽공원에서의 무차별적인 사적 검문과 위협, 사실상의 감금과 근거 없는 중국인 몰이, 업무방해 행위는 모두 명백한 불법행위"라며 "일부가 저지르는 도 넘는 일탈과 불법행위에 대해서는 엄중하게 대응하겠다"고 말했다.

gdy10@newspim.com