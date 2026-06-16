최휘영 장관 "체육인 터전 볼모로 불법 봉쇄…당장 멈춰달라"

봉쇄 12일째…피해 60억 넘어, 펜싱 대표팀 장비 빌려 출국

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 16일 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위대를 향해 "즉시 불법 봉쇄를 풀고 물러나십시오"라고 강하게 촉구했다

최 장관은 이날 자신의 SNS(X)에 "도대체 당신들은 누구이길래 무슨 권리로 무고한 우리 체육인들에게 이토록 무자비하고 잔인한 폭력을 행사하고 있는 겁니까"라며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

이어 "이곳은 우리 체육인들이 대한민국 스포츠의 미래를 위해 피땀 흘리는 일터"라며 "아무 관련도 없는 체육인들의 생업을 인질로 잡고 행정을 마비시킨 채 이것이 마치 정당한 요구인 양 포장하는 위선을 당장 멈추십시오"라고 촉구했다.

그러면서 "참정권 침해에 대한 시민들의 순수한 문제 제기를 오염시키면서 타인의 권리를 무참히 짓밟고 막심한 피해를 강요하는 비겁 행위를 즉각 중단하십시오"라고 했다. 계속되는 불법 행위에는 "정부는 가용한 모든 법적 수단을 총동원해 끝까지 책임을 물을 것"이라고도 밝혔다.

최 장관의 이 발언은 이날 체육단체의 경기장 진입 시도가 또다시 무산된 직후 나왔다. 경찰과 대한체육회 산하 9개 종목단체 직원들이 진입을 시도했고, 야당 의원들의 중재로 방송 카메라 동행 조건의 합의까지 이뤄졌지만 참가자 1명이 끝까지 거부하며 합의가 깨졌다. 대한체육회 관계자는 "경찰이 강제 해산하지 않는 이상 진입은 힘들 것 같다"고 토로했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 시민들이 국민의힘과 대한체육회 관계자들의 진입을 봉쇄하고 있다. 2026.06.16 kunjoo@newspim.com

6·3 지방선거 개표소로 사용됐던 이 경기장이 봉쇄된 것은 이날로 12일째다. 피해는 불어나고 있다. 노트북·외장하드 반출이 막혀 업무가 올스톱됐고, 급여와 국가대표 수당 지급도 지연되고 있다. 국제대회 준비와 자격검정 시험 운영도 차질을 빚고 있으며 피해액은 60억 원을 넘는 것으로 추산된다. 이날 펜싱 국가대표 선수단은 펜싱 칼 등 개인 장비를 급하게 빌려 출국해야 하는 처지에 내몰렸다.

앞서 최 장관은 11일 올림픽회관에서 대한체육회·국민체육진흥공단 관계자, 입주 회원종목단체들과 긴급 대책회의를 열고 "회원종목단체는 체육 현장의 핵심 주체"라며 회계 처리·세금 납부기한 연장, 임시 사무공간 제공 등 단기 지원 방안을 제시한 바 있다. 이 자리에서 최 장관은 "임시 대책만으로는 한계가 있는 만큼, 직원들이 사무실에서 시급한 필수업무를 볼 수 있도록 근본적인 방안을 관계부처와 협의하겠다"고 밝힌 바 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 김민수 국민의힘 최고위원이 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-1 출입구 앞에 앉아 있다. 2026.06.16 kunjoo@newspim.com

정부 전반의 기조도 강경 일색이다. 이재명 대통령은 "행위자는 물론 공모자에 대해 엄중 수사하라"고 경찰에 지시했고, 김민석 국무총리는 국무회의에서 "출입 권한을 가진 분들을 사적으로 통제하는 것은 어떤 경우라도 절대 용납될 수 없는 심각한 불법 행위"라고 했다. 정성호 법무부 장관은 "명백한 불법행위이고 현행범으로 처벌의 대상"이라고 못 박았다.

그럼에도 사태 해결의 실마리는 보이지 않는다. 국민의힘 장동혁 대표가 현장에서 "강제진압 시도에 대해 시민들과 끝까지 싸워 막아내겠다"고 선언하며 정치 공방이 가열되는 사이, 경찰은 물리적 해산에 선뜻 나서지 못하고 있다.

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