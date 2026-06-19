트와이스 사나, 의상 논란에 직접 해명 "피팅 때와 달라 속상"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 트와이스 사나가 행사 당시 의상과 관련해 직접 입장을 밝혔다.

사나는 지난 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 '티젠X트와이스 콤부차 랩(LAB) 포토세션'에 참석했다. 이날 그는 꽃무늬 오프숄더 원피스에 독특한 디자인의 하의를 매치한 스타일링으로 현장에 등장했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 트와이스(TWICE) 사나가 18일 오후 서울 종로구 커피앳웍스 이마빌딩 광화문점에서 열린 체험형 팝업 '티젠 콤부차 랩(Lab)' 오픈 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.06.18 khwphoto@newspim.com

행사 이후 온라인상에서는 의상 디자인을 두고 다양한 반응이 이어졌고, 이에 사나는 팬 플랫폼 버블을 통해 당시 상황을 설명했다.

사나는 "피팅할 때는 가운데가 벌어지지 않게 입었는데, 행사장에 들어갈 때 정신이 없어 거울을 보지 못했다"며 "벌어진 상태로 촬영되고 있는 줄은 대기실에 들어와서야 알게 됐다"고 전했다.

이어 "피팅 때처럼 입지 못해 속상했는데 말까지 많아져 더 속상했다"고 심경을 털어놨다.

또한 그는 "바지 가운데가 열려 있던 것은 아니었다"며 "원래는 사이드 디자인을 보여주기 위한 스타일링이었는데 의도와 다르게 보이게 됐다"고 부연했다.

한편 사나가 속한 트와이스는 오는 7월 10~12일 서울 송파구 KSPO 돔에서 월드투어 '디스 이즈 포(THIS IS FOR)' 피날레 공연을 개최한다.

moonddo00@newspim.com