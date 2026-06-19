李在明结束欧洲巡访 亲自向国民汇报G7峰会及外交成果

纽斯频通讯社首尔6月19日电 韩国总统李在明19日就日前结束的欧洲访问成果举行面向国民的说明会。这是李在明就任总统以来首次亲自就海外访问成果向公众进行系统介绍。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

据总统府青瓦台消息，李在明将于当天下午2时在春秋馆举行记者会，介绍其出席在法国埃维昂举行的七国集团（G7）峰会以及访问比利时、欧盟、意大利和梵蒂冈等欧洲行程的成果。

韩国政界普遍关注李在明与多国领导人会谈的具体内容。其中，与美国总统特朗普在G7峰会期间举行的交流备受外界关注。据青瓦台此前介绍，两国首脑在峰会期间进行了较长时间沟通，双方就韩美关系、韩半岛局势等议题交换了意见。

据悉，李在明在会谈中希望美方继续为维护半岛和平稳定发挥积极作用，而特朗普则表示愿意为推动相关问题取得进展作出努力。

分析认为，李在明还可能介绍其访问梵蒂冈期间与教皇利奥十四世举行会谈的情况，以及双方围绕国际和平、人文交流等议题交换的意见。

在经贸和外交合作方面，李在明访问欧洲期间还与欧盟领导人举行会谈。韩国方面表示，希望欧盟在钢铁产业和碳排放相关政策实施过程中充分考虑韩国企业关切，进一步加强双方在贸易、产业和绿色转型领域的合作。

除外交成果外，李在明是否会就近期韩国政坛关注的执政党与青瓦台关系、政府改组及内阁调整等问题发表看法，也受到外界高度关注。

此前，李在明已于本月8日举行就职一周年记者会，介绍施政成果和未来执政规划。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社