부산시, 사회연대경제 청년 일경험 시범사업 추진…29억 규모 189명 모집

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청년·사회연대경제 조직 매칭 고용난 해소

사업 참여 청년 5개월간 최대 234만 원 지급

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 사회연대경제 조직과 미취업 청년을 잇는 일경험 시범사업을 가동해 현장 실무 경험과 노동시장 진입을 지원한다.

시는 총사업비 29억 원 규모의 '사회연대경제 청년 일경험 시범사업'을 추진해 지역 미취업 청년에게 사회연대경제 분야 실무를 제공한다고 19일 밝혔다.

부산시가 미취업 청년에게 사회연대경제 분야의 실무 경험을 제공하고 안정적인 노동시장 진입을 지원하기 위해 총사업비 29억 원 규모의 사회연대경제 청년 일경험 시범사업을 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 사업은 사회연대경제 조직과 청년을 매칭하는 구조로 직무 역량 강화와 경력 형성 지원을 통해 청년층 고용난 해소와 지역 사회연대경제 기반 확충을 함께 겨냥했다.

먼저 참여기업을 모집·선정한 뒤 청년이 희망 기업을 선택해 지원하고 기업 면접을 거쳐 최종 매칭하는 방식으로 운영된다.

참여 대상은 마을기업 육성 및 지원에 관한 법률에 따른 마을기업, 협동조합 기본법상 협동조합, 고용 인원 10인 미만의 사회연대경제 관련 비영리법인·단체 등이다.

참여 청년은 부산시에 거주하는 만 19세 이상 39세 이하 미취업 청년으로 4대 보험에 가입돼 있지 않은 인원 189명을 선발할 계획이다. 선발된 청년은 7월부터 11월까지 5개월간 마을기업, 협동조합, 사회연대경제 관련 비영리법인·단체 등에서 직무 기반 실무 과업을 수행하게 된다.

주 40시간 근무 기준 월 최대 234만 원의 임금이 지급되며 4대 보험료 기업 부담분 지원과 함께 사전 직무교육, 청년 매니저 멘토링 등 부가 프로그램이 제공된다.

사업 유형은 청년의 진로 탐색과 창업 수요를 반영해 '취업형'과 '일자리창조형'으로 나뉜다. 취업형 인턴은 전체 참여 규모의 90% 이하 범위에서 사회연대경제 조직 현장에서 실무 위주의 직무를 수행하며 역량을 쌓는 구조다.

일자리창조형 인턴은 전체의 10% 이상으로 구성해 신규 직무 아이템을 보유한 조직이나 사회적경제지원센터 등 창업지원 기관에 2~4명 단위 팀으로 배치한다. 참여 청년들은 통합돌봄 코디네이터, 주택 에너지 효율 진단사 등 지역사회 문제 해결과 연계된 새로운 직무를 기획·개발하고 시험하는 역할을 맡는다.

시는 청년이 단순 보조 업무에 머무르지 않도록 상담, 고충 처리 등 모니터링 체계를 가동하고 현장 적응을 위한 밀착 지원을 병행한다는 방침이다.

참여기업 모집은 부산경제진흥원을 통해 오는 24일까지 진행하며 선정 결과는 29일 발표할 예정이다.

청년 모집은 오는 29일부터 7월 3일까지 진행된다. 청년은 일모아시스템 공고를 통해 희망 기업을 선택한 뒤 고용24로 신청 서류를 제출해야 한다. 면접은 다음달 6일부터 8일까지 진행되며 기업과 청년 간 최종 매칭은 같은 달 10일까지 마무리할 계획이다.

김봉철 디지털경제실장은 "이번 사업을 통해 청년에게는 사회연대경제 현장의 실무 경험과 역량 강화 기회를 제공한다"면서 "사회연대경제 기업에는 인력 매칭을 지원함으로써 지역 사회연대경제 생태계에 새로운 활력을 더하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com