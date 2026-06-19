진에어, 기체 경량화로 연료 효율 개선·비용 절감 나서

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 진에어가 항공기 경량화와 자체 정비 체제 전환으로 연료 효율을 개선한다고 19일 밝혔다.

먼저 추진 중인 사업은 기내 경량 카펫 교체다. B738NG, B737-8계열 항공기 29대의 카펫을 기존 제품보다 38% 가벼운 제품으로 교체한다. 당초 2028년 중순 완료 예정이었으나 올해 말까지 앞당겼다. 현재 29대 중 16대 교체를 마쳤으며, 완료되면 항공기 1대당 70~80kg의 무게가 줄어든다. 연간 2340톤 이상의 탄소 배출 감소 효과가 예상된다.

진에어, 기내 경량 카펫 교체 [사진=진에어]

엔진 성능 최적화를 위한 워터 워시 작업도 자체 수행 체제로 전환한다. 엔진 내부의 이물질을 고압의 물과 세정제로 제거하는 이 작업은 연소 효율을 높이고 엔진 수명을 연장한다. 진에어는 올해 안에 100% 자체 수행 체제를 구축해 연간 수억 원 규모의 정비 비용을 절감할 계획이다. 자체 정비를 통해 독자적인 정비 일정 운영도 가능해진다.

운항 현장에서는 연료 소모 최소화 노력도 병행 중이다. 진에어는 상반기 이시가키 관제 당국과 협의해 이시가키~인천 노선의 단축 항로를 개발했으며, 4월 중순부터 정식 운영 중이다. 이 항로 사용 시 비행 거리가 약 100km 줄어들고, 편도당 평균 7분의 비행 시간과 약 227kg의 연료를 절감할 수 있다. 착륙 후 지상 이동 시 엔진 하나만 사용하는 '원엔진 택싱'도 적극 시행 중이다.

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