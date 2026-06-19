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中 판다채권 발행 1300억 위안 돌파, 연간 사상 최고 기록 전망

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AI 핵심 요약

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  • 중국이 18일 판다채권 급증 속에 올해 발행액이 사상 최대치를 기록할 것으로 전망했다.
  • 글로벌 고금리 속 중국의 낮은 조달 비용과 규제 완화로 발행·거래 규모가 급증하고 중장기 채권 비중도 늘었다.
  • 전문가들은 우량 기관 중심의 판다채권 성장이 위안화 국제화와 글로벌 자금의 위안화 편입을 촉진하고 있다고 분석했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5개월 만에 지난해 전체 규모의 74% 달성
글로벌 고금리 속 '위안화 저금리' 메리트 부각
해외 기업·정부 발행 급증하며 위안화 국제화 촉진

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 올해 중국 국내 채권시장에서 외국 기관이 발행하는 위안화 표시 채권인 '판다채권(Panda Bond)'의 발행 규모가 급증하며 사상 최고치를 기록할 전망이다. 글로벌 통화 긴축 기조 속에서 위안화의 상대적인 저금리 메리트와 중국 정부의 제도적 지원, 위안화의 국제 위상 제고가 맞물린 결과로 풀이된다.

18일 중국 매체 차이롄서(財聯社) 보도에 따르면, 올해 1~5월 판다채권 발행액은 총 1365억 위안(약 26조 원)을 기록했다. 이는 지난해 전체 발행량의 74%에 달하는 수치이자, 지난해 같은 기간과 비교하면 무려 1.9배나 급증한 규모다. 금융시장 전문가들은 현재의 가파른 성장세를 고려할 때 올해 연간 발행량이 역대 최대 기록을 갈아치울 것으로 내다보고 있다.

시장 활성화와 함께 판다채권 거래량도 폭발적으로 늘어나는 추세다. 2026년 1분기 판다채권의 누적 거래액은 1675억 위안으로 전년 동기 대비 93% 증가했다. 채권 거래에 참여하는 해외 및 현지 금융기관의 수가 크게 늘어나면서 시장의 유동성과 활력도 눈에 띄게 개선됐다.

판다채권 시장이 이처럼 뜨겁게 달아오르는 주된 원인은 위안화의 '낮은 융자 비용'에 있다. 관타오(管濤) 중은국제증권 수석이코노미스트는 "지정학적 갈등 고조와 글로벌 긴축 우려로 주요국의 금리가 높은 수준을 유지하는 반면, 중국은 물가 안정과 함께 유동성이 풍부해 위안화 조달 비용이 상대적으로 낮다"고 분석했다.

미국 등 주요국이 고금리를 장기화하는 사이 상대적으로 금리가 낮은 중국 시장이 해외 우량 기업들의 매력적인 자금 조달처로 부상했다는 설명이다.

실제로 지난 17일 영국 바클레이즈 은행이 중국수출입은행의 주선으로 발행한 50억 위안 규모의 판다채권 중 3년물(25억 위안)과 5년물(25억 위안)의 표면금리는 각각 연 1.73%, 1.98%에 불과했다. 독일 도이치은행 역시 중국공상은행과 중국은행을 주관사로 삼아 35억 위안 규모의 판다채권을 성공적으로 발행했다.

중국 당국의 지속적인 규제 완화도 시장 성장을 뒷받침했다. 지난 2022년 이후 발행 등록 절차가 대폭 간소화되면서 자금 사용의 편의성과 유연성이 크게 향상됐다. 이에 따라 2005년 도입 초기 연간 500억~800억 위안 수준에 머물던 판다채권 발행 규모는 2024년과 2025년 연속으로 1800억 위안을 돌파하며 급성장 가도를 달리고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 올들어 중국 국내 채권시장에서 외국 기관이 발행하는 위안화 표시 채권인 '판다채권(Panda Bond)'의 발행 규모가 급격히 증가하고 있다.  사진= 중국 서우거우. 2026.06.19 chk@newspim.com

발행 주체의 다변화와 채권 만기의 장기화 등 시장의 질적 구조도 개선되는 추세다. 과거 일부 기관에 편중됐던 것과 달리 최근에는 폴란드, 포르투갈, 이집트, 헝가리 등 외국 정부를 비롯해 아시아개발은행(ADB), 아시아인프라투자은행(AIIB) 등 국제기구가 주요 발행 주체로 자리 잡았다. 아울러 도이치은행, 모건스탠리 등 글로벌 대형 금융기관과 메르세데스-벤츠, 바이엘 등 다국적 기업들의 발길도 이어지고 있다.

자금의 만기 구조 역시 안정화되고 있다. 2025년 기준 중장기 판다채권의 발행 비중은 61%로, 2021년 대비 17%포인트 상승했다. 조달 자금의 만기가 길어진 것은 외국 발행 기관들이 중국 시장에 깊숙이 진입해 장기적인 안목으로 자본을 운용하고 있음을 보여주는 방증이다.

전문가들은 판다채권의 급성장이 위안화의 국제화 속도를 끌어올릴 것으로 보고 있다. 판다채권으로 조달된 자금은 두 가지 방식으로 활용된다. 중국 국내에서 사용될 경우 외국 투자자들은 저금리 융자 혜택을 누리는 한편 통화 미스매치(불일치) 위험을 줄일 수 있다. 반면 자금을 해외로 반출해 사용할 경우에는 중국의 대규모 무역수지 흑자로 인해 해외 시장에서 발생할 수 있는 위안화 유동성 부족 문제를 해소하는 역할을 한다. 즉, 자본 계정을 통해 위안화를 외부로 공급하는 효율적인 창구가 되는 셈이다.

한편 판다채권 발행 주체들은 대부분 신용도가 우수한 글로벌 우량 기관들이며, 신용등급이 낮은 주체의 경우에도 국제금융기구의 보증 등을 통해 신용을 보강하고 있어 채무불이행(디폴트) 위험이 극히 낮다. 현재 판다채권의 잔액 규모는 중국 전체 채권 시장의 1% 미만이어서 자금 이동이 중국 금융시장 전반에 미치는 충격도 제한적이라는 평가다.

금융권 관계자는 "글로벌 주류 기관들이 판다채권 발행 규모를 늘리는 것은 위안화에 대한 신뢰가 높다는 것을 의미한다"며 "기업들이 글로벌 자금 관리 통화 포트폴리오에 위안화를 본격적으로 편입하기 시작하면서 무역 결제, 프로젝트 투자 등 전 과정에서 위안화의 글로벌 선순환 구조가 정착되고 있다"고 평가했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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