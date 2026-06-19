단오절 대구·경북 낮 기온 33도 육박....20일까지 최고 80mm 강한 소나기

동해안, 20일 오후부터 강풍에 높은 너울....해안가 안전 주의

경산·예천지방 폭염특보 발효

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 단오절인 19일 대구와 경북권 전역에 강한 소나기성 비가 예고된 가운데 낮 기온이 33도에 육박하면서 매우 무덥겠다. 경산과 예천 지방에는 폭염특보가 발효됐다.

기상청은 온열질환 발생 가능성이 높겠다며 야외 활동과 외출 자제, 식중독 예방을 위해 음식 관리에 철저를 기해줄 것을 당부했다. 또 축산농가는 송풍과 분무장치 가동해 축사 온도 조절 등 각별한 관리를 주문했다.

19~20일 예상 기온분포도(위)와 예상 강수지역 분포도.[그래픽=기상청] 2026.06.19 nulcheon@newspim.com

대구와 경북권은 이날 오후부터 이튿날인 20일 사이 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리겠다.

19~20일 예상 강수량은 30~80mm로 관측됐다. 대구·경북권의 집중호우 시간은 20일 새벽(00~06시)~오전(06~12시) 사이로 시간당 20~30mm의 강한 소나기가 쏟아질 것으로 관측됐다. 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있으므로 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통 안전과 안전사고에 유의해야 한다.

대구와 경북 주요 지역의 19일 낮 기온은 대구 32도, 경북 울진 26도, 봉화 29도, 포항 30도, 안동·문경 32도, 의성은 33도로 관측됐다. 20일 오후부터 동해상에도 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 각별히 주의해야 한다.

또 이날 오후부터 당분간 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 유의해야 한다.

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