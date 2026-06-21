국교위, 'AI 시대' 교육 방향 모색…전 국민 의견 수렴 시작

AI 핵심 요약beta
- 국가교육위원회가 22일부터 7월10일까지 AI시대 교육 방향 대국민 온라인 의견수렴을 진행했다
- AI가 대체할 수 없는 인간 역량·학교 변화·직업과 연계된 교육체제 등에 대한 국민 의견을 폭넓게 모은다
- 접속 가능한 모든 국민이 누리집 플랫폼에서 의견을 제출하며 결과는 국가교육발전계획 기초자료로 활용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교육체제 개편·미래 역량 등 3대 주제 중심 의견 반영
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 국가교육위원회(국교위)는 오는 22일부터 내달 10일까지 'AI 시대, 우리 교육의 방향'을 주제로 대국민 온라인 집중 의견수렴을 진행한다.
이번 의견수렴은 인공지능 혁명이라는 대전환기에 대응해 우리 교육의 변화 방향을 모색하고 이에 대한 국민의 다양한 목소리를 반영하기 위해 추진된다.
국교위는 의견수렴 과정에서 ▲ AI가 대체할 수 없는 인간 고유의 역량과 진정한 배움의 의미 ▲학교 교육의 변화 방향 ▲배움이 직업으로 이어지는 교육체제 구축 방안 등을 중심으로 국민의 폭넓은 의견을 수렴할 계획이다.
대한민국 국민이라면 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며 제안된 의견은 향후 국가교육발전계획에 반영하기 위한 기초 자료로 활용된다.
참여를 희망하는 경우 국가교육위원회 누리집 내 국민의견플랫폼에 접속해 해당 질문을 선택한 뒤 의견을 등록하면 된다.
차정인 국가교육위원장은 "AI 혁명은 인간의 삶의 양태, 필요한 소양 등 많은 것을 변화시키고 있으며 교육체제도 이러한 변화에 걸맞도록 새롭게 구축돼야 한다"며 "우리 모두의 문제인 만큼 국민의 의견을 폭넓게 듣는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.
이어 "국가교육위원회는 앞으로도 국민의 의견에 귀 기울이며 AI 시대에 적합한 교육 방향을 수립해나가겠다"며 "많은 국민의 관심과 참여, 좋은 의견을 기대한다"고 당부했다.
hyeng0@newspim.com