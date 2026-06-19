휴메딕스, HA 필러 '리포리아 HARA-L' 중국 허가 획득

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올해 4분기 출시 목표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스그룹 계열사 휴메딕스는 히알루론산(HA) 기반 가교 필러 제품 '리포리아 HARA-L'이 최근 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 의료기기 품목허가를 획득했다고 19일 밝혔다.

이번 허가로 휴메딕스는 2015년 '엘라비에 딥라인 플러스', 2019년 '엘라비에 딥라인-L'에 이어 세 번째 중국 허가 제품을 확보하게 됐다.

[로고=휴메딕스]

'리포리아 HARA-L'은 올해 4분기 중국 시장 출시를 목표로 하고 있다. 현지 유통과 판매는 중국 협력사인 샹리 에스테틱(Chengdu Shang-Li Aesthetic Co., Ltd.)이 담당한다. 휴메딕스는 현지 파트너와 협업을 통해 중국 시장 점유율 확대에 나설 계획이다.

리포리아 HARA-L은 휴메딕스의 고순도·고정제 히알루론산 생산 기술이 적용된 국산 필러 브랜드다. 유럽약전(EP) 규격을 준수하며 국내 원료의약품(DMF)에 등록된 무균 의약품 원료를 사용했다. 해당 원료는 주사제와 점안제 등에 활용되는 것과 동일한 소재다.

제품은 기존 모노페이직과 바이페이직 필러의 장점을 결합한 고점탄성 필러로, 휴메딕스의 독자 기술인 'HiVE(High Viscoelasticity)' 공법을 적용했다. 이를 통해 가교 반응 효율을 높이는 동시에 가교제(BDDE) 잔류량을 낮춘 것이 특징이다.

이번 중국 품목허가는 지난해 2월 태국 허가에 이은 두 번째 해외 등록 사례다. 휴메딕스는 글로벌 브랜드로 육성 중인 '엘라비에 프리미어'와 함께 리포리아 HARA-L의 등록 국가를 확대해 복수 필러 라인업을 구축하고 글로벌 시장 공략 기반을 강화할 방침이다.

강민종 휴메딕스 대표는 "이번 히알루론산 필러의 중국 승인을 통해 휴메딕스 제품의 우수한 품질과 기술력을 글로벌 시장에 알리게 됐다"며 "앞으로도 해외 시장에서 영향력을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com