[인사] 한국지역난방공사

◇ 본부장 보직 부여
▲강진 경영지원본부장 ▲정남성 건설본부장
◇ 부서장 전보
▲신현호 기획처장 ▲민정식 에너지전환사업처장 ▲김봉균 사업지원처장 ▲신룡균 통합운영처장 ▲김규종 건설처장
◇ 부서장 신규 보직 부여
▲조영삼 중앙지사장 ▲윤철호 삼송지사장 ▲정환석 평택지사장 ▲박우진 광주전남지사장
◇ 부장 전보
▲김성원 경영관리처 경영관리부장 ▲이예령 경영관리처 홍보부장 ▲신상호 플랜트기술처 기계기술부장 ▲김제범 안전처 산업안전부장 ▲김병승 건설처 프로젝트2부장 ▲김리진 중앙지사 고객지원부장 ▲김계범 중앙지사 열수송2부장 ▲서재호 삼송지사 열수송부장 ▲김종현 동탄지사 복합운영부장 ▲문정우 청주지사 열수송부장 ▲박재형 수원사업소 고객지원부장 ▲배강진 수원사업소 기계부장 ▲정지성 수원사업소 공사기전부장 ▲김진태 수원사업소 토건부장
◇ 부장 신규 보직 부여
▲최성아 사업지원처 요금제도부장 ▲이지혜 사업지원처 해외사업부장 ▲주흥수 안전처 건설안전부장 ▲김종규 대구지사 기계부장 ▲김선진 세종지사 공무부장
('26. 7. 1. 子)
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