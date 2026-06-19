토요일까지 전국 호우 비상…정부, 관계기관 긴급 점검회의 개최

"정부 기상 상황 예의주시...위험지역 접근 자제해야"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 19일과 20일 전국에 많은 비가 예보됨에 따라 김광용 재난안전관리본부장 주재로 관계기관 대책회의를 열고 호우 대비 상황을 긴급 점검했다고 19일 밝혔다.

이날 회의에는 국무조정실과 행정안전부, 환경부, 국토교통부 등 15개 중앙행정기관과 17개 광역자치단체, 한국수자원공사·한국수력원자력·한국농어촌공사·국립공원공단 등 4개 공공기관이 참석했다.

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 19일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 호우 대비 관계기관 대책회의를 주재하며, 기관별 호우 대비 상황을 점검하고 있다. [사진=행안부]

기상청에 따르면 이날 오전 제주도에서 시작된 비는 밤부터 전국으로 확대돼 20일까지 이어질 전망이다. 특히 19일 밤부터 20일 오전 사이 제주도와 남해안, 지리산 부근에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30~50㎜의 강한 비가 내릴 것으로 예상된다. 예상 강수량은 제주도 50~180㎜(많은 곳 250㎜ 이상), 강원 동해안·산지와 전남권 50~100㎜, 그 밖의 전국은 30~80㎜ 수준이다.

정부는 강수가 집중되는 시기에 주말이 포함된 점을 고려해 기관별 대응 태세를 집중 점검했다. 급경사지와 산사태 취약지역, 과거 피해 발생 지역에 대한 예찰과 사전 점검을 강화하고, 침수 피해 예방을 위해 빗물받이와 배수시설도 철저히 관리하기로 했다.

또 지하차도와 하천변 산책로 등 침수 우려 지역은 사전에 통제하고, 위험 상황 발생 시 긴급재난문자를 통해 주민들에게 신속히 대피 명령을 전달할 방침이다. 기상특보 발효 시 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등 국민행동요령 홍보도 강화한다.

김광용 재난안전관리본부장은 "최근 기후변화로 예측하기 어려운 국지성 호우가 발생할 가능성이 높다"며 "정부는 기상 상황을 면밀히 모니터링하며 호우 대응에 총력을 다하겠다"고 말했다. 이어 "국민들도 취약시간대 외출과 위험지역 접근을 자제하고 기상정보와 재난문자를 수시로 확인해 달라"고 당부했다.

abc123@newspim.com