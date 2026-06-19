해군, 서·남해서 함대 종합전투훈련 완료…이지스함·항공전력 총동원

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2·3함대, 16~19일 수상함 20여척 투입

MCSOF·대잠전·부산항 방호 훈련

실전 훈련으로 전투준비태세 점검

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 해군이 서·남해 일대에서 2026년 함대 종합전투훈련을 마무리했다.

해군은 19일 "지난 16일부터 이날까지 서해와 남해에서 전투준비태세 확립을 위한 2026년 함대 종합전투훈련을 실시했다"고 밝혔다. 이지스구축함을 포함한 수상함 20여 척과 항공 전력이 동원됐다.

지난 16일 남해상에서 진행된 함대종합전투훈련에서 해군 3함대와 기동함대 함정들이 해상기동을 하고 있다. [사진=해군]

서해 2함대 훈련에는 율곡이이함(DDG·7600t급)·을지문덕함(DDH-Ⅰ·3200t급) 등 수상함과 함께 P-3C·P-8A 해상초계기, AW-159·링스(Lynx) 해상작전헬기가 참가했다. 주한미군 AH-64E 아파치 공격헬기와 공군 KF-16도 가세했다.

훈련의 핵심은 해상 대특수전부대작전(MCSOF)이었다. 서해를 통한 적 특수전 전력 침투를 해상에서 차단·격멸하는 내용이다. 합동 전자기전·대잠수함전·무인기 대응·대함사격도 병행했다.

이창용 2함대 경기함장(중령)은 "선배 전우들이 지켜온 서해 북방한계선(NLL)을 수호하고 언제 어떠한 상황이 발생하더라도 임무를 완수하고 승리할 수 있도록 확고한 대비태세를 유지하겠다"고 말했다.

남해 3함대는 충무공 이순신함(DDH-Ⅱ·4400t급)·전북함(FFG·2500t급)을 중심으로 훈련을 전개했다. P-3C와 P-8A 해상초계기, MH-60R과 링스 해상작전헬기, 공군 KF-16 전투기도 훈련에 참가했다.

3함대는 대공 종합사격과 기동군수 훈련, 부산항 통합항만 방호훈련도 실시해 주요 항만 방위 태세를 점검했다.

최지형 3함대 전북함장(중령)은 "남해는 주요 항만과 산업 단지는 물론 대한민국의 생명선인 해상교통로가 위치한 중요한 해역"이라며 "이번 훈련을 통해 책임 해역에서의 작전 수행 능력을 강화하고 국민을 지키는 정예 해군으로서 임무 완수에 대한 각오를 다지는 계기가 됐다"고 했다.

hyun9@newspim.com