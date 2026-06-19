에이텀, AI 서버 에너지 효율 인증 획득

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

듀얼 프로세서 기반 X86 서버 10개 모델 대기전력저감 우수제품 인증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전력전자 및 AI 인프라 전문기업 에이텀이 한국에너지공단으로부터 자체 개발한 데이터센터용 X86 서버 10개 모델에 대해 '대기전력저감 우수제품 신고확인서'를 획득했다고 19일 밝혔다.

에이텀은 지난해 국립전파연구원의 KC 인증을 통과한 고성능 듀얼 프로세서 서버 라인업 전체에 대해 이번 에너지 효율 인증을 받게 됐다. 대기전력저감 우수제품 인증은 한국에너지공단이 정한 에너지 절감 기준을 충족한 제품에 부여되는 고효율 인증이다.

회사에 따르면 우수제품으로 등록된 X86 서버는 'AT-X4524GS', 'AT-D4418GD', 'AT-D2428S', 'AT-D2410S', 'AT-D2516S', 'AT-X4532GS', 'AT-X4424GD', 'AT-D2524S', 'AT-D2512S', 'AT-D2412S' 등 총 10종이다. 이들 제품은 초고속 연산을 수행하는 듀얼 프로세서 기반 서버임에도 불구하고 대기모드 소비전력을 최소 124.3W에서 최대 132.5W 수준으로 유지하며 높은 에너지 효율성을 입증했다.

에이텀 로고. [사진=에이텀]

에이텀 관계자는 "AI 데이터센터는 흔히 '전력 괴물'로 불리는 만큼 완제품의 에너지 효율성이 수주 성패를 가르는 핵심 척도"라며 "KC 인증에 이어 한국에너지공단 우수제품 인증까지 획득함에 따라 에이텀의 AI 서버는 기술적 안전성과 국가 공인 고효율성을 모두 갖춘 솔루션임을 입증하게 됐다"고 설명했다.

정부 및 공공기관 공공조달 시장이나 글로벌 기업들의 ESG(환경·사회·지배구조) 기준을 충족하기 위해서는 대기전력저감 우수제품 인증이 필수적이거나 강력한 가점 요인으로 작용한다. 에이텀은 상용화 유통 자격과 고효율 인증을 갖추게 되면서 공공조달 시장 및 ESG 요구가 높은 고객사 확보에 유리한 기반을 마련했다.

한편 에이텀은 하반기 본격적인 제품 출하와 함께 공격적인 B2B 및 공공 마케팅을 전개할 계획이다.

nylee54@newspim.com