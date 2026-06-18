에이텀, AI 데이터센터용 X86 서버 KC 인증

전력전자 기술 바탕으로 서버 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 에이텀이 AI 데이터센터용 X86 서버의 KC 인증을 획득했다고 18일 밝혔다. 국립전파연구원으로부터 방송통신기자재 등의 적합등록증을 최종 발급받으며 상용화 준비를 완료했다.

인증을 획득한 제품은 기본 모델명 'AT-X4524GS'를 포함한 총 10종의 서버 라인업이다. 에이텀은 국내외 데이터센터의 다양한 주문 사양과 인프라 환경에 대응하기 위해 다수의 파생 모델 등록도 마쳤다.

에이텀 로고. [사진=에이텀]

회사에 따르면 이번 인증으로 국내 시장에 X86 서버 완제품을 공급할 수 있는 기반을 확보했다. 에이텀은 전기차 부품과 전력공급모듈(PSU) 분야에서 축적한 전력전자 기술을 바탕으로 AI 데이터센터 하드웨어 사업을 확대하고 있다. 전기차용 매트릭스 플라나 트랜스포머 개발 과정에서 확보한 고효율 전력변환 기술과 데이터센터용 전원공급모듈(SMPS) 기술을 서버 제품에 적용했다.

이를 통해 데이터센터 운영의 핵심 경쟁력인 전력 효율 극대화와 발열 관리 분야에서 차별화된 기술력을 확보했다. 에이텀은 1.2MHz급 고주파용 자성체 원소재 개발을 진행 중이며, 데이터센터용 3.3kW SMPS 상용화도 추진하고 있다.

회사는 올해 11월 3.3kW급 데이터센터 전력 모듈의 KC 인증을 목표로 하고 있으며, 2027년 4월에는 12kW급 초고용량 모듈 개발 완료를 추진하고 있다. 에이텀은 하반기부터 국내외 주요 데이터센터 고객사를 대상으로 본격적인 공급과 마케팅에 나설 계획이다.

에이텀 관계자는 "이번 'X86 서버' KC 인증은 에이텀이 AI 데이터센터 인프라 시장 공략을 본격화하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "적합성평가 표시 부착 등 유통 절차를 신속히 마무리하고, 하반기부터 국내외 주요 데이터센터 고객사를 대상으로 본격적인 공급과 마케팅에 나설 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com