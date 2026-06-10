"에이텀, 국내 유일 평판형 트랜스 기술 보유…신규 시장 확대" - 하나증권

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 하나증권은 에이텀이 전기차와 데이터센터 시장 진출을 통해 신성장 동력 확보에 나서고 있다는 분석했다. 기존 모바일 충전기 중심 사업에서 전장과 AI 데이터센터 전원장치 시장으로 적용 범위를 확대하며 전력 솔루션 기업으로 도약하고 있다는 평가다.

10일 권태우 하나증권 연구원은 "에이텀은 권선형 트랜스를 대체하는 평판형 트랜스 원천기술을 보유한 국내 유일 업체"라며 "모바일 충전기에서 TV, 전기차, 데이터센터로 사업 영역을 확장하고 있다"고 밝혔다.

에이텀의 핵심 경쟁력은 평판형 트랜스 기술이다. 기존 권선형 트랜스가 구리선을 여러 차례 감아 제작하는 방식인 반면, 평판형은 동박 패턴을 활용해 크기와 발열을 줄이고 생산 자동화 효율을 높였다. 특히 트랜스 높이를 3cm 이하로 구현해 양산할 수 있는 기업은 사실상 에이텀이 유일하다는 평가다.

에이텀 로고. [사진=에이텀]

최근에는 현대모비스 전기차 플랫폼에 적용되는 통합충전제어장치(ICCU)용 CM필터 공급 계약도 확보했다. 전장 부품 특성상 한번 채택되면 장기간 공급이 이어지는 만큼 향후 안정적인 매출 기반이 될 것으로 기대된다.

신성장 분야로는 AI 데이터센터 전원장치 시장이 꼽힌다. AI 데이터센터가 고전압·고출력 구조로 전환되면서 전력 효율을 높이는 SMPS(전원공급장치) 중요성이 커지고 있다. 에이텀은 최근 성호전자와 데이터센터·광통신용 전원장치 공동개발 협약을 체결하고 관련 시장 진출을 준비 중이다.

권 연구원은 "에이텀은 단순 트랜스 공급을 넘어 완제품 전원장치 시장까지 사업 영역을 확대하고 있다"며 "3.3kW급 모듈은 연내 KC 인증, 12kW급 제품은 내년 상반기 인증을 목표로 개발이 진행되고 있다"고 설명했다.

자회사들의 성장도 긍정적 요소로 꼽혔다. MLCC 유통 사업을 영위하는 청한전자는 데이터센터 투자 확대에 따른 고부가 MLCC 수요 증가와 가격 상승 수혜가 기대된다. 지난해 인수한 디에스티는 선박 엔진용 정밀가공 부품을 국내 주요 엔진사에 공급하고 있으며, 조선업 호황과 데이터센터 발전용 엔진 수요 증가에 따라 수주 확대가 이어지고 있다.

권 연구원은 "평판형 트랜스 신규 매출 확대가 시작되는 초기 단계"라며 "전기차와 데이터센터 시장 진입, 자회사 실적 성장 등이 맞물리며 중장기 성장 기반을 확보하고 있다"고 평가했다.

nylee54@newspim.com