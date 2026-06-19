LG전자, 버려진 에어컨 냉매 다시 쓴다…순환경제 확대

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폐가전 냉매 회수·정제 체계 구축…온실가스 감축 효과 기대

리퍼비시 사업 실증 착수…신제품 수준 품질보증 제공

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 폐가전에서 발생하는 냉매를 회수·재활용하고 리퍼비시(재생) 가전 사업을 확대하며 자원순환 생태계 구축에 나선다.

LG전자는 19일 서울 강남구 포스코센터에서 열린 '순환경제 선도기업·산단 육성·지원을 위한 협약'에 참여했다고 밝혔다.

이번 협약에는 LG전자를 비롯해 포스코, 현대제철, 삼양식품 등 16개 기업이 참여해 재생원료 사용 확대, 공정부산물 재활용, 포장재 개선 등 순환경제 과제를 추진한다.

LG전자가 가전제품 자원순환 생태계 확산에 나선다. 가전제품에서 발생하는 폐냉매를 회수·재활용하고, 엄격한 품질 기준을 적용한 리퍼비시(재생) 제품 사업 실증(PoC)도 진행한다. 사진은 리퍼비시 세탁기의 품질 검사 하는 모습 [사진=LG전자]

LG전자는 LX판토스, 칠서리사이클링센터, 오운알투텍, 경남테크노파크와 컨소시엄을 구성해 '전기전자제품 폐냉매 회수·재활용 및 리퍼비시 체계 구축 사업'을 진행한다.

폐가전에서 추출한 냉매를 정제해 신제품 생산과 애프터서비스(A/S)에 활용하는 순환 구조를 마련할 계획이다.

회수 규모도 대폭 늘린다. LG전자는 오는 2030년까지 폐냉매 회수량을 2024년 대비 약 7배 수준인 연간 81톤으로 확대할 방침이다.

벽걸이 에어컨 약 10만 대에 공급할 수 있는 양으로, 연간 약 15만톤의 온실가스 감축 효과가 기대된다.

리퍼비시 사업 실증도 추진한다. 회수·진단·수리·검증 전 과정을 표준화하고 엄격한 품질 검사를 거친 제품에 대해 신제품 수준의 품질 보증을 제공할 예정이다.

검증을 마친 제품은 향후 LG전자 사업자몰을 통해 소상공인 중심으로 판매할 계획이다.

백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "탄소 저감과 자원순환을 통해 지속가능한 미래를 실현해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com