제천시자원봉사센터, 폐이불 업사이클링으로 자원순환 실천

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충주댐지사 지원 받아 리조트 폐자원 활용… 생활용품으로 재탄생

환경보호·지역나눔 동시 실현… 민관 협력 자원순환 모델 주목

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시자원봉사센터가 지역 기업에서 발생한 폐자원을 활용한 업사이클링 활동으로 자원순환과 나눔 문화 확산에 나서고 있다.

제천시자원봉사센터는 한국수자원공사 충주댐지사의 지원을 받아 제천 소재 리솜포레스트 리조트에서 발생하는 폐이불을 다양한 생활용품으로 재탄생시키는 자원순환 프로젝트를 추진하고 있다고 9일 밝혔다.

제천시자원봉사센터 회원들이 친환경 자원순환사업에 앞장서고 있다.[사진=제천시] 2026.06.09 choys2299@newspim.com

이번 사업은 폐기 예정이던 이불을 활용해 장바구니와 낙엽 자루, 생활용품 등을 제작하고 이를 지역사회에서 다시 사용할 수 있도록 함으로써 지역 내 자원의 선순환 구조를 구축하는 데 목적을 두고 있다.

봉사단은 폐이불을 재가공해 실용적인 물품으로 제작하고 있으며, 이를 지역 복지사업과 연계해 활용함으로써 환경 보호와 이웃 나눔을 동시에 실천하고 있다.

특히 이번 프로젝트는 지역 기업과 자원봉사센터가 협력해 폐자원을 재활용하고 지역사회에 환원하는 민간 사회협력형 사업이라는 점에서 의미를 더하고 있다.

또한 수선 교육을 통해 전문성을 갖춘 자원봉사자들이 정기적인 봉사단으로 성장하며 지역사회 문제 해결에 적극 참여하고 있다는 점에서도 주목받고 있다.

박종철 시자원봉사센터장은 "수선 교육을 통해 전문 역량을 갖춘 봉사자들이 정기적인 봉사단으로 성장했다는 점에서 의미가 크다"며 "지역 기업의 폐자원이 이웃을 위한 물품으로 재탄생하는 자원순환 활동을 통해 환경 보호와 지역사회 나눔 실천에 앞장서겠다"고 말했다.

한편 제천시자원봉사센터는 앞으로도 전문 봉사 인력 양성과 생활 밀착형 자원봉사 확대, 지역 기업과의 협력 강화에 집중하며 지속 가능한 지역 공동체 조성에 힘쓸 계획이다.

choys2299@newspim.com