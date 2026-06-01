한국앤컴퍼니그룹, 자원순환 행사 '그린 임팩트 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹은 지난달 29일 판교 본사에서 자원순환 행사 '그린 임팩트 데이'를 개최했다고 1일 밝혔다.
- 임직원 기증 물품은 세탁·검수·정리 후 굿윌스토어에 기증돼 전국 매장에서 판매된다.
- 업사이클링 봉사와 탄소절감 지식나눔회를 진행했고 한국동그라미파트너스 직원들은 2일 판매 행사에도 참여해 장애인 일자리 확대에 기여한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹은 지난달 29일 판교 본사에서 자원순환 행사 '그린 임팩트 데이'를 열었다고 1일 밝혔다.
그린 임팩트 데이는 임직원이 기증한 의류와 생활용품을 재사용 가능한 자원으로 전환하는 캠페인이다. 기증 물품은 그룹의 자회사형 장애인 표준사업장 '한국동그라미파트너스' 소속 근로자들이 세탁·검수·정리 과정을 거쳐 재사용 가능하게 만든 후 '굿윌스토어'에 기증되며 전국 매장에서 판매된다.
행사에서는 탄소절감 정보를 공유하는 지식나눔회도 진행됐다. '폐기물 감축과 자원순환을 통한 탄소절감 실천'을 주제로 일상 속 탄소중립 실천 방법과 자원순환의 사회적 의미를 다뤘다.
업사이클링 봉사활동도 병행됐다. 버려지는 양말목 자투리를 활용한 컵코스터 제작과 플라스틱 용기 사용을 줄인 친환경 샴푸바 만들기 등이 진행됐으며, 임직원들이 직접 참여해 자원 재활용의 가치를 체감했다.
한국동그라미파트너스 직원들은 오는 2일 판매 행사에 직접 참여할 예정이다. 기부·가공·판매로 이어지는 전 과정에 참여하며 장애인 일자리 확대에 기여하게 된다.
y2kid@newspim.com