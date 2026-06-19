더즌, 솔라나와 스테이블코인 결제 협력

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크로스보더 결제·AI 에이전트 커머스 등 5개 분야 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 디지털 금융 서비스 기업 더즌이 글로벌 블록체인 플랫폼 솔라나 재단과 손잡고 스테이블코인 결제와 디지털 자산 인프라 구축에 나선다.

19일 더즌은 솔라나 재단과 웹3 기반 결제·정산 시스템 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 조철한 더즌 대표와 루 인(Lu Yin) 솔라나 재단 아시아·태평양(APAC) 총괄, 이성산 솔라나 재단 한국총괄 등이 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 스테이블코인 결제 및 정산, 크로스보더 결제·송금, AI 에이전트 결제, 솔라나 생태계 협력, 디지털 자산 인프라 구축 등 5개 분야에서 협력을 추진한다. 우선 개념검증(PoC)을 진행한 뒤 사업화 여부를 검토할 계획이다.

조철한 더즌 대표(오른쪽)와 루 인(Lu Yin) 솔라나 재단 APAC 사업개발 총괄이 기념촬영을 하고 있다. [사진=더즌]

스테이블코인 결제 분야에서는 스마트계약 기반 결제·정산 인프라 구축을 추진한다. 달러 기반 스테이블코인을 활용해 결제와 대금 정산을 동시에 처리하는 DvP(Delivery versus Payment) 구조를 구현하고, 향후 원화 스테이블코인으로 확대하는 방안도 검토할 예정이다.

크로스보더 결제 및 송금 부문에서는 솔라나의 블록체인 기술과 더즌의 금융 인프라를 결합해 국가 간 송금과 결제 과정의 속도와 효율성, 비용 경쟁력을 높이는 방안을 모색한다.

AI 에이전트 결제 분야에서는 AI가 스스로 결제와 정산을 수행하는 '에이전틱 커머스' 환경 구축을 위한 연구개발과 실증 사업을 공동으로 진행한다. 더즌은 이를 통해 차세대 디지털 상거래 시장 변화에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

양사는 이와 함께 솔라나 생태계 내 개발자와 인프라 기업, 애플리케이션 개발사 등과 협력 기회를 확대하고, 실물자산 토큰화(RWA)를 포함한 디지털 자산 분야에서도 공동 사업 기회를 발굴할 계획이다.

루 인 솔라나 재단 APAC 총괄은 "한국 금융 인프라 역량을 갖춘 더즌과 협력하게 돼 의미가 크다"며 "글로벌 웹3 결제 생태계 확장과 실질적인 사업 성과 창출에 집중하겠다"고 말했다.

조철한 더즌 대표는 "솔라나 재단과의 협력을 통해 차세대 결제 인프라 구축에 속도를 낼 수 있게 됐다"며 "스테이블코인과 AI 기반 결제, 해외 송금 등 다양한 영역에서 웹3 금융 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com