상하이 금융전시회서 주목받은 제로페이…"한국 여행 결제, QR 하나로 끝낸다"

한결원, 중국국제금융전시회 참가…국내 기관 중 유일 초청

유니온페이 연동 서비스 전면 홍보…방한 관광객 결제 편의성 강화

공항버스·식음료·관광지 결제 체험…'한국 여행 시나리오' 구현

외국인 관광객 증가 속 간편결제 인프라 경쟁력 부각

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 중국 상하이에서 열린 아시아 최대 규모 금융 전시회 가운데 하나인 중국국제금융전시회에서 한국의 간편결제 시스템인 제로페이가 해외 금융업계와 관광객들의 관심을 끌었다. 단순한 결제 서비스를 넘어 외국인 관광객이 한국에 입국한 순간부터 귀국 직전까지 경험하게 되는 소비 동선을 하나의 결제 플랫폼으로 연결하는 방식을 선보이며 디지털 관광 인프라로서의 가능성을 보여줬다.

한국간편결제진흥원(이사장 권대수·이하 한결원)은 지난 16일부터 18일까지 중국 상하이 엑스포 전시관에서 열린 '2026 중국국제금융전시회'에 참가해 제로페이 체험부스를 운영했다고 밝혔다.

중국국제금융전시회는 중국 금융산업의 디지털 전환과 핀테크 혁신 흐름을 한자리에서 확인할 수 있는 대표 금융 박람회다. 올해로 32회째를 맞은 이번 전시회는 약 6만㎡ 규모의 전시장에서 개최됐으며 금융기관과 정보기술(IT) 기업, 결제 서비스 기업, 핀테크 스타트업 등 전 세계 400여 개 기관과 기업이 참가했다. 특히 인공지능(AI), 디지털화폐, 스마트 금융, 국경 간 결제 시스템, 디지털 금융 인프라 등이 주요 화두로 떠오른 가운데 한국의 QR 기반 결제 플랫폼인 제로페이도 글로벌 금융 관계자들의 관심을 받았다.

이번 행사에서 한결원은 중국 최대 카드결제 네트워크 기업인 유니온페이(UnionPay)의 협력기관 자격으로 초청받았다. 국내 기관 가운데서는 사실상 유일하게 공식 초청을 받아 독립 부스를 운영했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

'2026 중국국제금융전시회'가 16~18일 중국 상하이 엑스포 전시관에서 열렸다. 전시관에 마련된 제로페이 체험부스에서 관람객들이 제로페이 연동 유니온페이 결제를 경험하고 있다. [한결원 제공]

한결원과 유니온페이는 2022년 11월부터 방한 외국인을 대상으로 유니온페이 앱과 제로페이 결제망을 연동한 QR결제 서비스를 제공하고 있다. 중국 관광객이 별도의 국내 결제 앱을 설치하거나 환전 절차를 거치지 않아도 기존에 사용하던 유니온페이 애플리케이션만으로 한국 내 제로페이 가맹점에서 결제할 수 있도록 한 것이다. 이는 코로나19 이후 급속히 회복되고 있는 국제 관광 시장에서 결제 편의성을 높이는 핵심 요소로 꼽힌다.

한결원이 이번 전시회에서 선보인 체험부스 역시 단순한 기술 소개가 아닌 실제 여행 경험을 중심으로 구성됐다. 전시장 한편에 마련된 부스 입구는 한국 공항 입국장을 연상시키는 공간으로 꾸며졌다. 관람객들은 입국 이후 공항버스를 이용하고, 식당과 카페에서 식음료를 구매한 뒤 관광지를 방문하는 과정을 순서대로 체험할 수 있었다.

부스를 체험한 한 관람객은 "한국 여행 시 기존에 사용하던 유니온페이로 간편하게 결제할 수 있다는 점이 매우 편리하게 느껴졌다"며 "교통 이용부터 식음료 구매, 관광지 방문까지 실제 여행 동선에 맞춰 체험할 수 있어 서비스를 쉽게 이해할 수 있었다"고 말했다.

'2026 중국국제금융전시회'가 16~18일 중국 상하이 엑스포 전시관에서 열렸다. 전시관에 마련된 제로페이 체험부스에서 관람객들이 제로페이 연동 유니온페이 결제를 경험하고 있다. [한결원 제공]

외국인 관광객들은 관광 콘텐츠뿐 아니라 결제 편의성, 교통 접근성, 언어 지원 등 여행 인프라 수준을 중요하게 평가하는 경향이 강해지고 있다. 특히 중국 관광객의 경우 모바일 QR결제 사용 비율이 압도적으로 높아 현금이나 실물 카드 중심 환경에서는 소비 경험이 제한될 수 있다는 지적도 꾸준히 제기돼 왔다.

특히 글로벌 결제 시장은 최근 국가 간 결제망을 직접 연결하는 방향으로 빠르게 진화하고 있다. 각국이 자체 QR결제 시스템을 구축한 뒤 이를 상호 연동하는 방식이 확산되면서 국가별 결제 인프라 경쟁력도 중요해지고 있다. 중국의 유니온페이, 태국의 프롬프트페이(PromptPay), 싱가포르의 페이나우(PayNow), 인도의 UPI 등 주요 국가 결제 플랫폼들이 국경 간 QR결제 확대에 적극 나서는 것도 같은 맥락이다.

권대수 한결원 이사장은 "이번 체험부스는 방한 외국인이 한국에서 경험하게 되는 결제 여정을 실제 이용 흐름에 맞춰 보여준 데 의미가 있다"며 "앞으로도 제로페이 인프라를 기반으로 외국인 관광객의 결제 편의성을 높이고 국내 가맹점의 결제 접근성 확대에도 기여할 수 있도록 해외 결제사와의 협력 범위를 지속적으로 넓혀 나가겠다"고 말했다.