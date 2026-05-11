영동 '금강둘레길' 봄철 힐링 관광지로 인기

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강선대~송호관광지 6.5km 순환 코스…양산팔경 절경 한눈

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군 양산면 '금강둘레길'이 봄철 걷기 좋은 관광지로 주목받고 있다.

금강둘레길은 금강을 따라 조성된 도보 코스로, 강선대와 함벽정, 봉황대, 송호관광지 등 양산팔경 주요 명소를 연결한다.

영동 '금강둘레길' 안내도. [사진=영동군] 2026.05.11 baek3413@newspim.com

자연 경관과 함께 역사·문화 자원을 동시에 체험할 수 있다.

전체 길이는 약 6.5km의 순환형 코스다. 강선대 또는 송호관광지를 출발해 1시간 30분가량이면 한 바퀴를 둘러볼 수 있다. 경사가 완만해 남녀노소 누구나 이용할 수 있다.

강선대는 기암절벽 위 육각정이 어우러진 경관으로 사진 촬영 명소로 꼽힌다. 송호관광지는 울창한 송림을 갖춘 휴식 공간으로 관광객의 발길이 이어지고 있다.

함벽정과 봉황대 등 양산팔경도 둘레길을 따라 감상할 수 있다.

영동 금강둘레길. [사진=영동군] 2026.05.11 baek3413@newspim.com

송호관광지와 둘레길을 연결하는 '송호금강 물빛다리'도 주요 볼거리다. 길이 288.7m의 보도현수교로, 금강 수변 경관을 조망할 수 있도록 조성됐다. 최근에는 수두교 일대가 새로운 경관 명소로 알려지며 방문객이 증가하는 추세다.

영동군은 수목 식재와 경관 조명 설치 등 관광 인프라를 확충해 금강둘레길을 사계절 관광지로 육성할 계획이다. 군 관계자는 "금강둘레길은 자연 속에서 휴식과 건강을 동시에 누릴 수 있는 공간"이라며 "많은 관광객이 찾기를 기대한다"고 말했다.

둘레길 인근에는 송호관광지와 영국사, 천태산 등이 위치해 있고 어죽과 도리뱅뱅 등 지역 음식을 즐길 수 있다.

baek3413@newspim.com