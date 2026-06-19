대한항공, 세계 항공사 와인 경연대회 6개 부문 수상

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한항공은 세계 최고 권위의 항공사 와인 경연대회 '셀러스 인 더 스카이 어워즈 2026'에서 금메달 1개, 동메달 4개, 특별상 1개 등 총 6개 부문을 수상했다고 19일 밝혔다.

퍼스트 클래스 디저트 와인 부문에서 대한항공이 서비스하는 '샤또 기로 2022'가 94점으로 1위를 차지해 금메달을 받았다.

대한항공은 세계 최고 권위의 항공사 와인 경연대회 '셀러스 인 더 스카이 어워즈 2026(Cellars in the Sky Awards 2026)'에서 총 6개 부문을 수상했다고 19일 밝혔다. 시상식에 참석한 강길후 대한항공 영국지점장(왼쪽)과 영국지점 직원이 수상 기념 사진촬영을 하고 있다. (사진=영국 비즈니스트래블러·Jonathan Browning)]

퍼스트 클래스 레드 와인 부문의 '쉐이퍼 원 포인트 파이브 2023'과 비즈니스 클래스 스파클링 와인 부문의 '팔머 앤 코 그랑 떼루아 2015'가 각각 3위에 올라 동메달을 받았다. 퍼스트 클래스와 비즈니스 클래스 와인의 총점도 각각 3위를 차지해 추가로 동메달 2개를 획득했다. 일등석 샴페인 '크룩 그랑 뀌베 173 에디션'은 특별상을 받았다.

'셀러스 인 더 스카이 어워즈'는 영국 런던에 본사를 둔 글로벌 여행 전문지 '비즈니스 트래블러'가 주최하는 대회다. 1985년 전 세계 항공사 상위클래스 와인을 대상으로 처음 개최된 이후 저명한 와인 전문가들의 블라인드 테스트를 거쳐 순위를 발표해왔다. 올해 시상식은 최근 런던에서 열렸다.

대한항공은 퍼스트 클래스 20종, 프레스티지 클래스 30종을 포함해 전 객실 클래스에서 총 61종의 와인을 서비스하고 있다.

yuniya@newspim.com