韩国国家竞争力排名跃升至全球第21位

纽斯频通讯社世宗6月19日电 瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）18日发布《2026年世界竞争力年鉴》显示，韩国国家竞争力排名由第27位升至第21位，在70个参评经济体中上升6个位次，创2024年第20位后的历史第二高排名。

首尔汝矣岛。【图片=网络】

韩国财政经济部部表示，此次排名提升主要得益于企业效率和基础设施领域表现改善。其中，企业效率排名由去年的第44位升至第34位，上升10位；基础设施领域排名也实现提升，对整体竞争力排名形成有力支撑。

IMD国家竞争力评估涵盖经济表现、政府效率、企业效率和基础设施四大领域，下设20个分项和341项评价指标，包括统计数据、问卷调查和辅助指标等内容。

从企业效率领域来看，韩国多个细分指标均有所改善。其中，生产率与效率排名由第45位升至第34位，劳动力市场由第53位升至第45位，金融领域由第33位升至第29位，经营管理水平由第55位升至第49位，社会态度与价值观由第33位升至第18位。

分析认为，今年企业效率排名上升与企业界信心改善以及资本市场活跃度提高等因素有关。金融领域中，韩国股市表现尤为突出，相关股票市场指数排名由第41位跃升至第17位。

不过，反映宏观经济运行状况的经济表现领域排名则由去年的第11位下降至第14位。其中，国内经济排名由第8位降至第10位，就业排名由第5位降至第7位，物价排名则由第30位降至第40位。

数据显示，韩国实际国内生产总值（GDP）增长率排名由第34位降至第53位，总固定资本形成增长率排名由第45位降至第62位。分析认为，虽然韩国经济去年下半年有所回暖，但受上半年增长放缓影响，全年经济增速表现相对疲弱。

在国际贸易领域，商品出口增长率排名由第10位大幅下滑至第51位。政府效率方面，韩国继续保持第31位，与去年持平。其中，税收政策排名由第30位升至第22位，制度环境由第24位升至第21位，社会环境由第36位升至第30位；而财政状况排名由第21位降至第22位，企业经营环境由第50位降至第53位。

韩国企划财政部表示，政府政策适应能力和透明度评价明显改善，但政府债务等财政指标仍对整体排名形成一定压力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社