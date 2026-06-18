울산시, 민선9기 시장직 인수위 본격 가동…시민 참여로 민주도시 구현

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청년과 시민사회 인사 참여 확대

백서 발간·시민자문단 운영 계획

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 민선9기 출범을 보름여 앞두고 울산시정의 향후 4년 밑그림을 그릴 시장직 인수위원회가 공식 활동에 들어갔다.

19일 울산시 인수위에 따르면 인수위는 지난 16일 공식 출범했으며 '시민이 주인되는 민주도시 울산'을 내세운 당선인의 시정 철학을 반영해 구성한 것이 특징이다.

김상욱 울산시장 당선인이 16일 인수위원회 회의실(상수도사업본부 4층)에서 열린 울산시 민선 9기 인수위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다.[사진=울산시장직 인수위원회] 2026.06.18

구성 단계부터 관행적 전문가 중심 인선 방식에서 벗어나 '시민 추천제'를 도입해 위원을 공개 모집했다. 공모에 다수의 시민 후보가 참여했으며 인수위는 엄격한 심사를 거쳐 최종 위원을 확정했다.

특히 다양한 배경의 청년 참여 비중을 높이고 시민사회단체 인사와 각 분야 실무 전문가를 균형 있게 배치해 '시민주권'과 '현장 목소리' 반영에 방점을 뒀다.

심사 결과 총 19명이 인수위원으로 위촉됐으며 이들은 각 실·국의 업무보고를 받으면서 시정 전반을 점검하고 민선9기 핵심 공약의 구체적인 이행 방안을 마련할 계획이다.

인수위는 활동 전 과정을 정리한 백서를 발간해 운영 과정과 성과를 시민에게 공개할 방침이다.

인수위와 별도로 현장 활동을 전담할 '시민자문단'을 꾸려 시민 생활과 밀접한 과제를 발굴하고 민선9기 정책을 세부적으로 구체화해 나갈 예정이다.

오문완 인수위원장은 "민선9기 인수위원회는 울산시정의 출발을 준비하는 실무 조직으로 현장의 요구를 바탕으로 주요 현안을 꼼꼼히 점검하고 민선9기 시정 과제를 책임 있게 준비하겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com