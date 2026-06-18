NH투자증권, 초고액 자산가 위한 '패밀리오피스 세미나' 개최

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권이 패밀리오피스 가입 고객 대상 세미나를 개최했다.

18일 NH투자증권은 전날 서울 강남구 삼성동 파르나스 호텔에서 패밀리오피스 가입 고객을 대상으로 'Exclusive Family Office Seminar'를 진행했다고 밝혔다.

[사진=NH투자증권]

NH투자증권 패밀리오피스는 예치자산 300억원 이상의 초고액 자산가 가문을 대상으로 한 최상위 프리미엄 서비스다. 상속·증여, 가업승계 등 절세전략은 물론 국내외 부동산, 글로벌 이민·유학 컨설팅까지 아우르는 '가문 맞춤형 토탈 솔루션'을 제공한다.

NH투자증권에 따르면 이번 세미나는 급변하는 글로벌 금융시장과 자산관리 트렌드에 대응하기 위해 마련됐다. ▲나정환 NH투자증권 연구위원의 '2026년 하반기 증시 전망 및 핵심 투자 종목' ▲정보현 연구위원의 '부동산시장 정책 이슈 점검 및 투자 전략' ▲이동환 원장의 '활기찬 삶을 위한 나만의 건강관리' 등 세 개 세션으로 구성됐다.

배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "이번 세미나는 자산 증식을 넘어 안정적인 자산 이전과 지속 가능한 삶의 가치까지 함께 고민하는 패밀리오피스 고객들을 위해 기획했다"며 "앞으로도 초고액 자산가를 대상으로 투자 이정표를 제시함과 동시에 건강한 라이프스타일의 해법을 나누는 자리를 지속적으로 만들어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com