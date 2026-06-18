UAE 교육부 차관급 대표단, 경기교육청 방문...선진 교육행정 협력 논의

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모하메드 함자 알 카심 차관 등 대표단, 경기 선진 시스템·직업교육 노하우 벤치마킹

교원 연수 모델 교류 및 첨단 기술 연계 미래 직업교육 협력 과제 집중 논의

대표단, 마이스터고 수원하이텍고 방문해 첨단 기술 인재 양성 현장 참관

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 아랍에미리트(UAE) 교육부 차관급 대표단이 대한민국 지방 교육 자치를 선도하는 경기도교육청을 방문해 선진 교육 행정 시스템과 미래 직업교육 노하우를 공유했다.

아랍에미리트 교육부 차관급 대표단이 경기도교육청을 방문해 선진 교육 행정 시스템과 미래 직업교육 노하우를 공유했다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청은 18일 남부청사에서 모하메드 함자 알 카심 차관을 단장으로 한 아랍에미리트 교육부 대표단을 접견하고, 양국의 미래 인재 양성 및 선진 교육 시스템 교류를 위한 정책 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 중동의 혁신 허브인 아랍에미리트 교육부 측의 공식 요청으로 성사됐다. 대표단은 도교육청의 선진 행정 체계를 비롯해 인사·예산 운용 시스템, 현장 중심의 직업교육 인프라를 벤치마킹하는 데 주목했다.

이날 회의에서 양 기관은 ▲경기 선진 교육행정 시스템과 주요 교육 정책 공유▲교원 선발·배치 및 연수 모델 교류▲첨단 기술 혁신과 연계한 미래 직업교육 프로그램 협력 등을 집중적으로 다루며 글로벌 인재 양성을 위해 더 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.

김진수 도교육청 제1부교육감은 "이번 간담회는 경기교육의 우수 성과를 아랍에미리트 교육부와 깊이 있게 공유하는 자리"라며 "이번 방문을 계기로 다각적인 정책 교류와 실질적 협력을 확대해 경기교육이 세계 교육을 견인하는 글로벌 표준이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

대표단은 이날 정책 간담회를 마친 후 마이스터고등학교인 수원하이텍고등학교를 방문했다. 대표단은 실제 수업 현장을 참관하고 실습 인프라를 둘러보는 등 첨단 기술 분야 인재 양성을 위한 경기 미래 직업교육의 구체적 실행 모델을 직접 확인했다.

도교육청 관계자는 "이번 접견을 시작으로 중동 지역과의 다각적인 교육 정책 교류 확대를 위해 세부 협력 과제들을 지속적으로 조사 중"이라고 전했다.

beignn@newspim.com