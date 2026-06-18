불스원, 냄새 분자 흡착하는 무향 탈취제 출시

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활성탄 적용해 6대 악취 99% 제거

햇빛 건조로 최대 6개월 재사용

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 자동차용품 전문기업 불스원은 냄새 분자를 직접 흡착·제거하는 무향 탈취제 '언센트 차콜 탈취제'를 출시했다고 18일 밝혔다.

기존 방향제나 탈취제는 악취를 강한 향으로 덮는 방식이 주를 이뤘다. 향이 악취와 섞이면 불쾌한 혼합취가 발생해 향에 민감한 소비자에게 부담이 될 수 있다.

언센트 차콜 탈취제는 인공 향료를 첨가하지 않은 무향 설계로 이를 해결했다. 특허 받은 흡착 활성탄을 적용해 냄새 분자를 흡착하고, 공기청정기 필터에 사용되는 콜게이트를 더해 탈취 효율을 높였다. 암모니아, 트리메틸아민, 아세트산 등 일상 속 6대 주요 악취 성분을 99% 제거할 수 있다.

[사진=불스원]

제품은 걸이형과 거치형 2종으로 구성됐다. 걸이형은 옷장, 신발장, 냉장고, 자동차 헤드레스트 등 좁고 밀폐된 공간에 적합하고, 거치형은 거실, 침실, 화장실, 반려동물 공간 등 넓은 생활 공간의 냄새 관리에 맞춰 설계됐다.

일정 기간 사용 후 햇빛에 건조하면 탈취 성능을 회복할 수 있어 5회 재사용 시 최대 6개월간 사용할 수 있다.

y2kid@newspim.com