민형배 인수위, 통합청사 소재지 논의 착수…순천 유력 검토

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7월 1일 출범 전에 결정될 듯…서부권 중심 반발 목소리도

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 당선인의 인수위원회 '전남광주대전환기획위원회'가 통합청사 주사무소 소재지 관련해 논의 절차에 돌입한다.

전남광주대전환기획위원회는 18일 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에 마련된 인수위 사무실에서 언론 브리핑을 개최했다고 밝혔다.

민형배 전남광주통합특별시장 당선인. [사진=박진형 기자]

주사무소 소재지는 인수위 내 기획위원회가 맡아 종합적인 의견을 듣고 확정할 방침이다. 민 당선인이 유력하게 검토 중인 순천 동부청사로 정해질 가능성이 높아 보인다.

이번 논의는 행정안전부가 오는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범에 맞춰 주사무소 1곳을 지정해야 한다는 유권해석을 내린 데 따른 조치다.

정은승 위원장은 "민 당선인은 소재지와 상관 없이 시민이 느끼기에 전혀 불편함이 없도록 공정한 원칙으로 운영할 계획을 세우고 있다"고 말했다.

김광란 대변인은 "주청사를 정하는 것이 아니고 주소지를 결정하는 문제다"며 "3개 권역을 골고루 돌아다니며 지역 친화적인 관점에서 접근할 것으로 알고 있다"고 전했다.

전남 서부권에서는 곧바로 반발 목소리가 터져나왔다.

7개 시·군(목포·해남·영암·무안·완도·진도·신안) 제9대 지방자치단체장 당선인들은 이날 전남도의회에서 브리핑을 열고 "주청사를 무안에 두는 것이 균형 발전을 실현하고 통합 시너지 효과를 높이는 출발점이다"고 강조했다.

이들은 "무안은 광주와 전남 동·서·중부권을 연결하는 지리적 중심지이자 교통 요충지"라며 "도청과 교육청, 경찰청 등 행정 기관이 집적된 행정 중심지로서 통합특별시의 안정적 출범을 뒷받침할 기반을 갖추고 있다"고 설명했다.

또 "2005년 전남도청의 무안 남악신도시 이전은 지역균형발전과 상생을 위한 결정이었다"며 "20여년간 축적된 행정 기능과 기반 시설은 통합 이후에도 광주와 전남 전역의 공동 발전을 이끌 토대가 될 것"이라고 덧붙였다.

bless4ya@newspim.com