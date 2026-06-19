[오늘날씨] 서울 한낮 32도...밤부터 전국 비

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아침 최저 17~22도·낮 최고 25~32도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 19일은 일부 지역에서 낮 동안 소나기가 내리고 밤부터 전국에서 비가 올 전망이다. 낮 기온이 올라 더운 날씨가 지속되겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리겠다. 오전부터 제주도, 오후부터 전라권, 밤부터 그 밖의 전국에 비가 오겠다. 오후부터 저녁 사이 강원동해안을 제외한 중부지방과 경북중·북부는 소나기가 오는 곳이 있겠다.

금요일인 19일은 소나기가 오는 곳이 있겠다. 밤부터는 전국에 비가 오겠다. 낮 기온이 올라 더운 날씨가 지속되겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

소나기에 의한 예상 강수량은 서울·경기내륙, 강원내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 경북중·북부 5~30mm이다.

오는 20일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 10~40mm, 강원산지·동해안 50~100mm, 대전·세종·충남, 충북 20~60mm, 광주·전남·전북 30~80mm, 부산·울산·경남, 대구·경북 30~80mm, 제주도 50~150mm 등이다.

아침 최저기온은 17~22도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 21도 ▲광주 22도 ▲대구 22도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 22도다.

낮 최고기온은 25~32도가 전망된다. ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 31도 ▲부산 27도 ▲울산 28도 ▲제주 26도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com