하만 JBL, AI 마이크 시장 공략…'이지싱' 신제품 출시

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원곡 보컬 줄이는 온디바이스 AI 기술 적용

성수동서 신제품 공개…80주년 기념 한정판 스피커도 선보여

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 자회사 하만의 오디오 브랜드 JBL이 신제품 3종을 공개하며 프리미엄 오디오와 인공지능(AI) 기반 노래방 시장 공략에 나섰다.

JBL은 18일 서울 성수동 틸테이블에서 신제품 발표 및 체험 행사를 열고 스피커 'JBL L100 클래식 80'과 무선 마이크 'JBL 이지싱 마이크(EasySing Mics)', 'J이지싱 마이크 미니(EasySing Mic Mini)'를 선보였다.

JBL L100 Classic 80 [사진=하만]

JBL L100 클래식 80은 JBL 창립 80주년을 기념해 출시한 한정판 스피커다. 세계 800조(2대 1조)만 생산되며 제품마다 수석 시스템 엔지니어 크리스 헤이건의 서명과 고유 번호가 새겨졌다. 출고가는 980만원이다.

함께 공개된 JBL 이지싱 마이크는 온디바이스 AI 보컬 제거 기술을 적용해 음악 재생 중 원곡 보컬 음량을 실시간으로 낮출 수 있는 것이 특징이다. JBL 파티박스 스피커와 연동해 노래방과 유사한 환경을 구현할 수 있다. 출고가는 29만9000원이다.

포켓형 마이크 JBL 이지싱 마이크 미니는 보컬 분리 기능과 보이스 부스트 기능을 탑재해 이동 중에도 콘텐츠 제작과 노래를 즐길 수 있도록 설계됐다. 가격은 19만9000원이며 2개 마이크로 구성된 듀오 제품은 29만9000원이다.

JBL EasySing Mics [사진=하만]

JBL은 이날 브랜드 슬로건 'Made to Be Heard'를 공개하며 진정성과 자기표현을 핵심 가치로 내세웠다. 사운드를 통해 사람과 사람, 아티스트와 청취자를 연결하는 브랜드 정체성을 강화하겠다는 전략이다.

JBL은 신제품 출시를 기념해 오는 19일부터 20일까지 서울 성수동 틸테이블에서 팝업 행사를 열고 소비자 체험 기회를 제공할 예정이다.

syu@newspim.com