대전의료원 건립 '속도'…조달청, 적정 공사비 1437억 원 통보

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총사업비 협의 본격화…대전시 "발주·착공 절차 속도"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전의료원 건립사업이 공사비 적정성 검증 절차를 통과하면서 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다.

대전시는 최근 조달청으로부터 대전의료원 건립사업의 적정 공사비를 1437억 원으로 산정한 설계적정성 검토 결과를 통보받았다고 18일 밝혔다. 이에 따라 기획재정부 총사업비 협의가 본격화되면서 사업 추진의 최대 관문 중 하나를 넘게 됐다.

대전의료원 조감도. [사진=대전시] 2026.06.18 nn0416@newspim.com

조달청 설계적정성 검토는 대형 공공사업 발주 전 설계 내용과 공사비의 적정성을 검증하는 절차다. 향후 총사업비 조정 협의의 기초 자료로 활용되는 만큼 사업 추진 여부를 가늠하는 핵심 단계로 평가된다.

대전의료원 건립사업은 기본설계 기술제안 방식으로 추진되고 있으며, 시는 그동안 공종별 설계내역 검토와 공사비 산출, 절감방안 마련, 관계기관 협의 등을 거쳐 조달청 검증을 진행해 왔다.

이번 검토 결과 적정 공사비는 대전시 자체 산정액보다 다소 높은 수준으로 나타났다. 최근 건설 원가 상승과 의료시설 특수성이 반영된 결과로 풀이된다.

시는 총사업비 조정 규모를 약 500억 원 수준으로 보고 있다. 다만 물가상승분과 현장 여건 변화 등 별도 인정 항목을 제외할 경우 실질 조정 규모는 약 253억 원으로 분석했다.

특히 해당 규모는 현행 총사업비 관리기준상 허용되는 증액 범위인 기존 사업비의 15% 이내에 포함되는 수준이어서 향후 기획재정부 협의 과정에서도 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다.

대전의료원은 지역 공공의료 기반 확충을 위한 핵심 인프라 사업으로 꼽힌다. 병원 특성상 의료장비와 기계·전기·통신 설비 비중이 높아 일반 공공건축물보다 공사비 변동 요인이 큰 사업이다.

시는 이번 검토 결과를 토대로 기획재정부와 총사업비 협의를 진행한 뒤 기본설계를 재개하고 발주 및 착공 절차를 순차적으로 추진할 계획이다.

대전시 관계자는 "조달청 검토를 통해 실제 발주 가능한 공사비 수준을 객관적으로 확인했다는 데 의미가 있다"며 "총사업비 협의를 차질 없이 마무리해 사업이 계획대로 추진될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com