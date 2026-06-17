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대전시 "딥테크 10개사, 캐나다서 북미시장 공략"

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  • 대전시가 15~17일 캐나다 토론토에서 딥테크 기업 북미시장 진출 지원 프로그램을 운영했다
  • 대전 딥테크 기업 10개사가 투자설명회·1대1 상담·멘토링을 통해 AI에너지·디지털헬스케어 등 기술을 소개했다
  • 대전시는 사전 교육부터 현지 IR·네트워킹까지 연계해 북미시장 진출 역량을 강화하고 지속 지원하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 딥테크 기업들이 캐나다 토론토에서 투자자와 바이어를 만나 북미시장 진출 가능성을 타진했다.

대전시는 지난 15일부터 17일까지 캐나다 토론토에서 '2026년 딥테크 기업 북미시장 진출 지원사업' 현지 프로그램을 운영했다고 17일 밝혔다.

캐나다 토론토에서 15~17일 열린 2026년 딥테크 기업 북미시장 진출 지원사업 프로그램 운영 모습. [사진=대전시] 2026.06.17 nn0416@newspim.com

이번 사업은 지역 딥테크 기업의 해외 판로 확대와 투자유치 기반 마련을 위해 추진됐다. 대전시를 비롯해 KOTRA아카데미 대전분원, KOTRA 토론토무역관, 주토론토대한민국총영사관, 대전창조경제혁신센터, 대전테크노파크, 대전일자리경제진흥원 북미통상사무소, KAIST Holdings 등이 공동으로 참여했다.

현지 프로그램에는 가우스랩, 모바휠, 시엔에스, 씨티그린에너지, 재미스튜디오, 바이오니아, 서지텍, 시버리솔루션스, 코어모션, 엘피텍로보틱스 등 대전 딥테크 기업 10개사가 참가했다.

이들 기업은 앞서 지난달 북미시장 진출 전략, 투자유치 방안, 기술검증(PoC) 추진, 투자설명회(IR) 컨설팅 등 사전 교육을 받았다.

16일 토론토에서 열린 현지 행사에는 참여기업과 현지 투자자, 잠재 바이어, 유관기관 관계자 등 60여 명이 참석했다. 기업들은 투자설명회와 1대1 비즈니스 상담을 통해 인공지능 기반 재생에너지 플랫폼, 디지털 헬스케어, 원전·방사성폐기물 관리, 바이오 진단, 로봇·스마트 제조 등 보유 기술을 소개했다.

대전시도 현장에서 지역 첨단산업 기반과 투자환경, 기업지원 정책을 설명하며 현지 기관과 투자자들을 상대로 대전 기업의 성장 가능성을 알렸다. KOTRA 토론토무역관은 한국 투자 환경을 소개했다.

17일에는 캐나다 창업지원기관인 YSpace에서 기업별 맞춤형 멘토링이 이어졌다. 참여기업들은 현지화 전략, 투자유치 방향, 글로벌 네트워크 활용 방안 등에 대한 자문을 받았다.

대전시 대표단은 이에 앞서 MaRS Discovery District를 방문해 토론토 혁신창업 생태계와 스타트업 지원체계를 살펴보고 북미 기술창업 지원 모델과 협력 가능성을 논의했다.

대전시 관계자는 "사전 교육부터 현지 IR, 상담, 네트워킹까지 연계해 지역 기업의 해외 진출 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 유관기관 협업을 통해 지역 기업의 북미시장 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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