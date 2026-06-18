앤스로픽 미토스, 美 전략자산으로 둔갑하나? 21세기판 핵우산

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美, AI 접근권까지 전략자산화…'소버린 AI' 경쟁 더 뜨거워진다

[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 냉전 시대 미국은 핵무기를 직접 나눠주지 않았다. 대신 동맹국에 '핵우산'을 제공하며 안보 질서를 설계했고, 그 우산 안에 들어가기 위해 각국은 정치·외교·군사적으로 미국과 보조를 맞췄다.

인공지능(AI) 시대에도 비슷한 구도가 재현될 수 있다는 관측이 커지고 있다. 미국 정부가 최근 앤스로픽의 초고성능 AI 모델 '미토스(Mythos) 5'와 '페이블(Fable) 5'에 대한 외국 접근을 제한하면서, AI 모델이 단순한 민간 기술을 넘어 국가 안보를 좌우하는 전략자산으로 격상되고 있다는 해석이 나온다.

마크 카니 캐나다 총리는 "소수의 프론티어 AI 공급자에 대한 의존은 새로운 형태의 시스템적 지정학적 리스크를 만든다"며 "첨단 AI 접근권은 이제 에너지나 금융만큼 전략적으로 민감한 자산이 되고 있다"고 진단했다.

◆ AI 시대의 전략무기, 총이 아니라 알고리즘

미토스는 일반적인 생성형 AI와는 성격이 다르다. 앤스로픽조차 "해킹 능력이 지나치게 강력하다"는 이유로 초기 공개를 제한했을 정도로 사이버 보안에 특화된 프론티어 모델이다.

현대 국가의 은행 시스템, 증권거래소, 항공관제망, 발전소, 원자력 시설, 통신망, 군사 지휘체계는 모두 디지털 네트워크 위에서 작동한다. 만약 AI가 이러한 시스템의 취약점을 자동으로 탐색하고 공격하거나 방어망을 교란하는 수준까지 발전한다면 전쟁의 개념 자체가 달라질 수 있다.

다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 이에 대해 "프론티어 AI는 점점 이중용도(dual-use) 기술로 진화하고 있다"며 "상업적 역량과 국가 안보 인프라의 경계가 흐려지고 있으며, 이에 따라 거버넌스 체계도 필연적으로 변화할 수밖에 없다"고 말했다.

오픈AI의 샘 올트먼 역시 "민주주의 국가들은 첨단 AI 활용에 대한 공통 표준이 필요하다"며 "접근과 안전 규제가 파편화될 경우 혁신은 둔화되고 집단적 회복력도 약화될 수 있다"고 경고했다.

구글 딥마인드의 데미스 하사비스도 "AI가 고도화될수록 동맹국 간 평가·안전·배포에 대한 협력이 모델 자체만큼 중요해진다"며 "접근 격차가 전략적 불균형으로 이어질 위험이 있다"고 강조했다.

◆ 핵우산에서 'AI 우산'으로

이번 미국 정부의 수출 통제는 단순한 보안 조치 이상의 의미를 갖는다.

미토스 접근권을 보유한 국가와 기업은 사실상 미국이 신뢰하는 전략적 파트너라는 지위를 부여받는 효과가 있다. 반대로 접근이 차단된 국가는 최첨단 AI 역량에서 배제되며 기술 격차를 감수해야 한다.

이 구조는 냉전기의 핵우산과 유사하다. 핵무기 자체보다 중요한 것은 미국이 제공하는 억지력과 신뢰였고, 이제는 초고성능 AI 접근권이 새로운 안보 자산으로 기능할 수 있다는 것이다.

물론 핵무기와 AI는 본질적으로 다르다. 핵무기는 파괴 수단이지만 AI는 생산성과 혁신을 창출하는 기술이다. 그러나 국가 안보와 직결되는 핵심 역량이라는 점에서 전략적 가치가 급격히 커지고 있다는 점은 부인하기 어렵다.

◆ "지참금 들고 줄을 서시오"

이러한 변화는 미국에 새로운 외교적 지렛대를 제공한다.

향후 미국이 프론티어 AI 모델 접근권을 반도체 공급망, 데이터 이전, 안보 협력, 대중국 정책 공조 등과 연계할 가능성도 배제하기 어렵다.

이안 브레머 유라시아그룹 회장은 "우리는 이제 컴퓨트와 모델 접근 자체가 지정학적 자산이 되는 시대에 들어섰다"며 "AI 동맹은 안보 동맹을 닮아가며, 포함과 배제가 시장이 아닌 정책 도구가 될 것"이라고 말했다.

결국 각국은 미국이 설계한 AI 생태계 안으로 들어가기 위해 일정 조건을 수용해야 할 수 있다. 일종의 "줄을 서고, 지참금을 내는" 새로운 국제질서가 형성되는 셈이다.

◆ 호르무즈가 남긴 교훈…"남의 AI에 의존하지 말라"

최근 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장은 특정 국가에 에너지 공급을 의존하는 구조가 얼마나 취약한지를 다시 보여줬다.

AI 역시 마찬가지다. 특정 국가가 언제든 접근을 차단할 수 있는 핵심 모델에 과도하게 의존할 경우 경제와 안보 모두 구조적 리스크에 노출될 수 있다.

이 때문에 유럽에서는 미국 모델 의존도를 낮추고 자체 AI와 클라우드, 데이터센터를 구축해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 캐나다 등 동맹국에서도 특정 AI 공급자 의존이 국가 리스크라는 인식이 확산되고 있다.

하사비스는 이와 관련해 "AI 시스템이 강력해질수록 동맹 간 협력은 필수적이며, 그렇지 않으면 접근 불균형이 전략적 불안정을 초래할 수 있다"고 지적했다.

결국 이번 '미토스 사태'는 각국의 소버린 AI 전략을 더욱 앞당기는 촉매로 작용할 가능성이 크다.

◆ 미국에도 양날의 검

하지만 이러한 전략이 미국 AI 기업들에 항상 유리한 것은 아니다.

앤스로픽 같은 기업은 정부의 전략적 판단에 따라 해외 시장 접근이 제한될 수 있고, 이는 매출 감소와 성장 둔화로 이어질 수 있다.

아모데이는 이미 "프론티어 AI 는 상업적 역량과 국가 안보 인프라의 경계가 흐려지는 영역"이라고 진단했지만, 역설적으로 이것이 기업에게는 시장 예측을 어렵게 만드는 요인이 될 수 있다.

과거 엔비디아가 대중국 수출 규제로 세계 최대 시장 중 하나를 충분히 활용하지 못했던 것처럼, AI 산업 역시 지정학적 변수에 따라 글로벌 확장성이 제한될 가능성이 있다는 지적이다.

kwonjiun@newspim.com