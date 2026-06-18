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2026.06.21 (일)
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앤스로픽 미토스, 美 전략자산으로 둔갑하나? 21세기판 핵우산

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AI 핵심 요약

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  • 미국 정부가 18일 앤스로픽 초고성능 AI ‘미토스’ 등 접근을 제한하며 AI를 핵우산에 버금가는 안보 전략자산으로 활용하고 있다.
  • 초고성능 AI 접근권이 동맹·배제의 기준이 되면서 각국은 미국 AI 생태계 편입과 소버린 AI 구축 사이에서 전략적 선택을 강요받고 있다.
  • 다만 이런 통제가 미국 AI 기업의 해외 성장과 수익을 제약하는 양날의 검이 될 수 있다는 우려도 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美, AI 접근권까지 전략자산화…'소버린 AI' 경쟁 더 뜨거워진다
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 냉전 시대 미국은 핵무기를 직접 나눠주지 않았다. 대신 동맹국에 '핵우산'을 제공하며 안보 질서를 설계했고, 그 우산 안에 들어가기 위해 각국은 정치·외교·군사적으로 미국과 보조를 맞췄다.

인공지능(AI) 시대에도 비슷한 구도가 재현될 수 있다는 관측이 커지고 있다. 미국 정부가 최근 앤스로픽의 초고성능 AI 모델 '미토스(Mythos) 5'와 '페이블(Fable) 5'에 대한 외국 접근을 제한하면서, AI 모델이 단순한 민간 기술을 넘어 국가 안보를 좌우하는 전략자산으로 격상되고 있다는 해석이 나온다.

마크 카니 캐나다 총리는 "소수의 프론티어 AI 공급자에 대한 의존은 새로운 형태의 시스템적 지정학적 리스크를 만든다"며 "첨단 AI 접근권은 이제 에너지나 금융만큼 전략적으로 민감한 자산이 되고 있다"고 진단했다.

◆ AI 시대의 전략무기, 총이 아니라 알고리즘

미토스는 일반적인 생성형 AI와는 성격이 다르다. 앤스로픽조차 "해킹 능력이 지나치게 강력하다"는 이유로 초기 공개를 제한했을 정도로 사이버 보안에 특화된 프론티어 모델이다.

현대 국가의 은행 시스템, 증권거래소, 항공관제망, 발전소, 원자력 시설, 통신망, 군사 지휘체계는 모두 디지털 네트워크 위에서 작동한다. 만약 AI가 이러한 시스템의 취약점을 자동으로 탐색하고 공격하거나 방어망을 교란하는 수준까지 발전한다면 전쟁의 개념 자체가 달라질 수 있다.

다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 이에 대해 "프론티어 AI는 점점 이중용도(dual-use) 기술로 진화하고 있다"며 "상업적 역량과 국가 안보 인프라의 경계가 흐려지고 있으며, 이에 따라 거버넌스 체계도 필연적으로 변화할 수밖에 없다"고 말했다.

오픈AI의 샘 올트먼 역시 "민주주의 국가들은 첨단 AI 활용에 대한 공통 표준이 필요하다"며 "접근과 안전 규제가 파편화될 경우 혁신은 둔화되고 집단적 회복력도 약화될 수 있다"고 경고했다.

구글 딥마인드의 데미스 하사비스도 "AI가 고도화될수록 동맹국 간 평가·안전·배포에 대한 협력이 모델 자체만큼 중요해진다"며 "접근 격차가 전략적 불균형으로 이어질 위험이 있다"고 강조했다.

◆ 핵우산에서 'AI 우산'으로

이번 미국 정부의 수출 통제는 단순한 보안 조치 이상의 의미를 갖는다.

미토스 접근권을 보유한 국가와 기업은 사실상 미국이 신뢰하는 전략적 파트너라는 지위를 부여받는 효과가 있다. 반대로 접근이 차단된 국가는 최첨단 AI 역량에서 배제되며 기술 격차를 감수해야 한다.

이 구조는 냉전기의 핵우산과 유사하다. 핵무기 자체보다 중요한 것은 미국이 제공하는 억지력과 신뢰였고, 이제는 초고성능 AI 접근권이 새로운 안보 자산으로 기능할 수 있다는 것이다.

물론 핵무기와 AI는 본질적으로 다르다. 핵무기는 파괴 수단이지만 AI는 생산성과 혁신을 창출하는 기술이다. 그러나 국가 안보와 직결되는 핵심 역량이라는 점에서 전략적 가치가 급격히 커지고 있다는 점은 부인하기 어렵다.

◆ "지참금 들고 줄을 서시오"

이러한 변화는 미국에 새로운 외교적 지렛대를 제공한다.

향후 미국이 프론티어 AI 모델 접근권을 반도체 공급망, 데이터 이전, 안보 협력, 대중국 정책 공조 등과 연계할 가능성도 배제하기 어렵다.

이안 브레머 유라시아그룹 회장은 "우리는 이제 컴퓨트와 모델 접근 자체가 지정학적 자산이 되는 시대에 들어섰다"며 "AI 동맹은 안보 동맹을 닮아가며, 포함과 배제가 시장이 아닌 정책 도구가 될 것"이라고 말했다.

결국 각국은 미국이 설계한 AI 생태계 안으로 들어가기 위해 일정 조건을 수용해야 할 수 있다. 일종의 "줄을 서고, 지참금을 내는" 새로운 국제질서가 형성되는 셈이다.

◆ 호르무즈가 남긴 교훈…"남의 AI에 의존하지 말라"

최근 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장은 특정 국가에 에너지 공급을 의존하는 구조가 얼마나 취약한지를 다시 보여줬다.

AI 역시 마찬가지다. 특정 국가가 언제든 접근을 차단할 수 있는 핵심 모델에 과도하게 의존할 경우 경제와 안보 모두 구조적 리스크에 노출될 수 있다.

이 때문에 유럽에서는 미국 모델 의존도를 낮추고 자체 AI와 클라우드, 데이터센터를 구축해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 캐나다 등 동맹국에서도 특정 AI 공급자 의존이 국가 리스크라는 인식이 확산되고 있다.

하사비스는 이와 관련해 "AI 시스템이 강력해질수록 동맹 간 협력은 필수적이며, 그렇지 않으면 접근 불균형이 전략적 불안정을 초래할 수 있다"고 지적했다.

결국 이번 '미토스 사태'는 각국의 소버린 AI 전략을 더욱 앞당기는 촉매로 작용할 가능성이 크다.

◆ 미국에도 양날의 검

하지만 이러한 전략이 미국 AI 기업들에 항상 유리한 것은 아니다.

앤스로픽 같은 기업은 정부의 전략적 판단에 따라 해외 시장 접근이 제한될 수 있고, 이는 매출 감소와 성장 둔화로 이어질 수 있다.

아모데이는 이미 "프론티어 AI 는 상업적 역량과 국가 안보 인프라의 경계가 흐려지는 영역"이라고 진단했지만, 역설적으로 이것이 기업에게는 시장 예측을 어렵게 만드는 요인이 될 수 있다.

과거 엔비디아가 대중국 수출 규제로 세계 최대 시장 중 하나를 충분히 활용하지 못했던 것처럼, AI 산업 역시 지정학적 변수에 따라 글로벌 확장성이 제한될 가능성이 있다는 지적이다.

kwonjiun@newspim.com

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'내란 가담' 혐의 박성재 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이번주 법원에서는 내란 범죄에 가담하고 김건희 여사의 수사 청탁을 들어준 혐의로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관의 1심 선고 기일이 열린다. 이른바 '현대판 매관매직' 의혹으로 재판에 넘겨진 김 여사의 1심 선고기일도 열린다. 이번주 법원에서는 내란 범죄에 가담하고 김건희 여사의 수사 청탁을 들어준 혐의로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관의 1심 선고 기일이 열린다. 사진은 박 전 장관이 지난 4월 27일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 21일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 오는 22일 박 전 장관의 내란중요임무 종사 등 혐의 사건 1심 선고 기일을 연다. 함께 재판 받아온 이완규 전 법제처장의 1심 결론도 이날 나올 예정이다. 박 전 장관은 2024년 12월 3일 비상계엄이 선포되자 법무부 간부 회의를 소집해 합동수사본부 검사 파견 검토, 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 혐의를 받는다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 문건을 작성하게 한 혐의, 김 여사로부터 명품 가방 수수 사건 전담수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의도 있다. 이 전 처장은 2024년 12월 11일 국회 법제사법위원회에 출석해 비상계엄 이튿날 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄 관련 논의가 없었다는 취지로 허위 증언한 혐의(국회증언감정법 위반)로 재판에 넘겨졌다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. ◆ '디올백·금거북이' 김건희 매관매직 1심 선고...특검 징역 7년6개월 구형 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 오는 26일 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 김 여사는 이봉관 서희건설 회장, 이배용 전 국가교육위원장, 서성빈 드롬돈 대표, 김 전 검사, 최재영 목사 등으로부터 각종 인사·공천·사업상 청탁과 함께 귀금속, 명품 시계, 미술품, 디올 가방 등을 수수한 혐의로 기소됐다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 오는 26일 김건희 여사의 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인해왔다. 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 앞서 결심 공판에서 김 여사에게 징역 7년6개월을 구형했다.  아울러 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만 여원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 김 여사는 2022년 3월부터 5월까지 이 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이 전 위원장으로부터 국가교육위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서씨로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김 전 부장검사로부터 총선 공선 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 서울회생법원 회생2부(재판장 정준영)는 오는 23일 JTBC의 회생 사건 대표자 심문 기일을을 연다. 함께 회생절차에 들어간 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이에 대한 대표자 심문기일도 같은 날 오전 10시부터 잇달아 열린다. JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 회생절차 개시를 신청했다. 15일에는 JTBC도 회생 신청을 냈다. 앞서 법원은 지난 15일 이들 5개 사의 자산과 채권을 동결하는 보전처분과 포괄적 금지명령을 내렸다. JTBC는 지난 14일 법원에 회생절차 개시 보류 결정 신청서를 내고 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-06-21 08:01
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'술 파티 위증' 이화영 징역 4개월 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이화영 전 경기도 평화부지사가 이른바 '연어 술파티' 의혹을 국회에서 증언한 혐의로 1심에서 실형을 선고받았다. 함께 재판에 넘겨진 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단됐고, 대북 지원 사업 관련 직권남용 등 혐의는 공소기각됐다. 수원지법 형사11부는 20일 이 전 부지사에 대한 국민참여재판 선고 공판에서 국회증언감정법상 위증 혐의를 유죄로 보고 징역 4개월을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의에는 무죄를 선고했다. 직권남용 권리행사방해와 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의에 대해서는 공소를 기각했다. 이화영 전 경기도 평화부지사 [뉴스핌DB] 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석해 수원지검 검사실에서 진술 조작을 위한 '연어 술파티'가 있었다는 취지로 증언한 혐의를 받았다. 이번 재판에서 해당 증언이 허위였는지가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 배심원단 7명은 전날 오후 6시부터 9시간30분가량 평의를 진행했다. 위증 혐의에 대해서는 유죄 4명, 무죄 3명으로 의견이 갈렸다. 재판부는 검사실에 있었던 관련자들의 진술이 대체로 일관되고 서로 부합하는 반면, 이 전 부지사의 진술은 일관성과 신빙성이 부족하다고 보고 유죄 판단을 내렸다. 김성태 전 쌍방울 회장과 관련된 이른바 '쪼개기 후원' 공모 의혹은 무죄로 결론났다. 배심원단은 정치자금법 위반 혐의가 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않았다는 데 만장일치 의견을 냈고, 재판부도 이를 받아들였다. 대북 묘목·밀가루 지원 사업과 관련한 직권남용 등 혐의에서는 재판부가 직권으로 공소기각을 선고했다. 배심원단은 공소권 남용 여부에 대해 다수 의견으로 부정적인 판단을 냈지만, 재판부는 관련 사건의 기소 과정을 문제 삼았다. 재판부는 신명섭 전 경기도 평화협력국장 사건을 언급하며 검찰이 신 전 국장을 기소할 당시 이 전 부지사와의 공범 관계를 뒷받침할 증거가 충분하지 않았는데도 공소장에 공모 관계를 적었다고 봤다. 이어 "이 전 부지사가 정식으로 기소되기 전 타인의 재판에서 먼저 유죄 취지 판단을 받게 한 것은 방어권 보장 원칙에 어긋나는 공소권 남용"이라고 판단했다. 이 전 부지사 측은 선고 직후 항소 방침을 드러냈다. 변호인단은 국회 청문회에서 장시간 이어진 증언 가운데 술 반입과 관련한 짧은 부분만 떼어내 기소한 것은 무리한 처분이라고 주장했다. 또 이 전 부지사가 본인의 기억에 근거해 증언한 만큼 고의적인 위증으로 보기 어렵다고 반박했다. 직권남용 등 혐의에 대해서도 항소심에서 다시 판단을 구하겠다는 입장이다. 변호인단은 "배심원단이 실체적 쟁점에서는 무죄 취지로 판단했는데 재판부가 절차적 이유로 공소기각을 선고했다"며 "항소심에서 무죄 판단을 받겠다"고 말했다. 이번 국민참여재판은 지난 8일부터 주말을 제외하고 열흘 동안 진행됐다. 국민참여재판으로는 이례적으로 긴 심리 끝에 선고가 내려졌다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 위증과 직권남용 등 혐의에 징역 2년을, 정치자금법 위반 혐의에는 벌금 500만원을 구형했다. 이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건 등으로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정돼 수감 중이다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-20 09:53

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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