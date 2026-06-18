대한전선, 국내 최대 해상풍력 전시회 참가…해저케이블 경쟁력 선보여

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 18일 전남 여수 해상풍력 공급망 컨퍼런스에 참가했다.
- 초고압 해저·다이나믹·HVDC 케이블과 2공장 등 생산 경쟁력을 소개했다.
- CLV 선박 팔로스호와 스칸디커넥터호 확보로 해저케이블 시공 선대를 완비했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한전선이 지난 16~17일 전라남도 여수 엑스포 컨벤션센터에서 열린 '2026 해상풍력 공급망 컨퍼런스 전시회'에 참가했다고 18일 밝혔다. 한국풍력산업협회와 전라남도가 공동 주최한 이 행사에는 국내외 70여 개 기관 및 기업이 참가했다.
대한전선은 154kV급 초고압 해저케이블과 다이나믹 케이블, 525kV급 HVDC(초고압직류송전) 해저케이블 등을 전시했다.
생산 역량으로는 현재 가동 중인 해저케이블 1공장과 건설 중인 2공장을 소개했다. 2공장은 640kV급 HVDC 해저케이블까지 생산 가능하며, 국내 최대 높이인 187m의 VCV(수직연속가황) 타워 등 최첨단 설비가 구축될 예정이다.
시공 역량도 강화했다. 대한전선은 2023년 12월 국내 유일의 CLV(케이블포설선)인 '팔로스'호를 확보한 데 이어 최근 1만 톤급 '스칸디 커넥터'호를 추가 확보했다. 이를 통해 전 영역의 해저케이블 시공이 가능한 선대를 구축했다.
yuniya@newspim.com