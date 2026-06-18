티디지, CSP 안전성 평가 완료

보안·운영 체계 검증 완료…대형 금융 프로젝트 수주 기대

금융권 클라우드 구축 경험 기반 신규 사업 확대 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 클라우드 MSP(관리형 서비스 제공) 전문기업 티디지가 금융보안원 주관 'CSP(클라우드 서비스 제공자) 안전성 평가'를 완료하며 금융권 클라우드 사업 확대에 나선다.

18일 회사에 따르면 CSP 안전성 평가는 금융보안원이 금융권을 대신해 클라우드 서비스의 보안성과 운영 체계를 검증하는 제도다. 금융권 공급망 관리 체계에서 요구되는 핵심 절차로, MSP 사업자의 보안 정책과 운영 프로세스, 데이터 보호 체계, 침해사고 대응 역량 등을 종합적으로 점검한다.

금융권은 규제 특성상 신규 클라우드 도입 과정에서 높은 수준의 보안 검증을 요구한다. 이에 따라 CSP 안전성 평가를 완료한 사업자는 보안성과 운영 역량을 검증받은 만큼 금융권 프로젝트 추진 과정에서 신뢰도를 확보할 수 있다. 업계에서는 금융권 사업 수주 경쟁력 강화와 사업 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

티디지 CI. [사진=티디지]

티디지는 그동안 주요 금융사를 대상으로 클라우드 구축 및 운영 사업을 수행해 왔다. 회사는 이번 평가 완료를 계기로 대형 금융권 프로젝트 수주와 기존 고객사 내 사업 확대, 신규 고객 확보 등 사업 기회가 확대될 것으로 기대하고 있다.

이종수 티디지 정보보호최고책임자(CISO)는 "수년간 연속으로 CSP 안전성 평가 적합 판정을 유지하며 금융권이 요구하는 높은 수준의 보안 및 운영 역량을 지속적으로 입증해 왔다"며 "단발성 인증이 아닌 지속적인 평가 대응 체계와 운영 성숙도를 기반으로 안정성을 확보했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

이어 "AI와 클라우드 기반 서비스 확산으로 금융권의 요구 수준이 높아지고 있는 만큼 고객이 안심하고 클라우드를 활용할 수 있도록 보안 및 운영 관리 체계를 지속적으로 고도화할 계획"이라며 "금융에 특화된 MSP 서비스 경쟁력도 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 라온피플 자회사 티디지는 이번 CSP 안전성 평가 외에도 ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 등 국제 표준 인증을 보유하고 있다. 회사는 향후 AI·데이터·보안 컨설팅을 결합한 신규 사업과 고부가가치 MSP 사업 확대에도 속도를 낼 계획이다.

nylee54@newspim.com