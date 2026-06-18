美상원 군사위, 非전투함의 동맹국 건조 허용법안 가결...'마스가' 속도 붙나

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국 해군의 전략수송선과 벌크연료선 등 비전투함을 해외 조선소에서 건조할 수 있도록 허용하는 법안이 미 상원 군사위원회를 통과했다.

지난주 상원 군사위가 의결한 '2027회계연도 국방수권법(NDAA)'에는 벌크연료선과 전략수송선을 최대 2척까지 해외에서 건조할 수 있는 내용이 담겼다.

여기에는 발주 대상을 동맹국 조선업체로 제한하고, 미국 조선 및 해양산업 인프라에 투자해야 한다는 조건이 달렸다.

앞서 미 하원 세출위원회 국방소위원회도 유사한 내용을 담은 2027년도 국방예산법안 초안을 마련했다.

작년까지는 '어떤 해군 함정(any naval vessel)도 해외 건조에 예산을 쓸 수 없다'고 규정했지만 올해는 예산 사용 제한 대상을 핵잠수함과 항공모함 등 미국 연방법상의 전투함으로 좁혔다.

미 상원과 하원에서 국방수권법과 국방예산법안이 최종 통과되고 대통령 서명을 거칠 경우 한국을 비롯한 동맹국의 조선업체가 미 해군의 비(非) 전투용 함선을 수주할 수 있는 길이 열린다.

미 함선의 해외 건조를 원천 차단했던 법적 걸림돌이 일부라도 완화되면 한미 간 1500억달러 규모로 합의한 조선분야 투자협력 사업, 일명 마스가(MASGA) 프로젝트에도 속도가 붙을 것이라는 기대가 나온다.

HD현대중공업 울산 조선소 전경. [사진=HD현대]

osy75@newspim.com