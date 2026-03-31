HD한국조선해양, 3조 규모 교환사채 발행..."마스가 추진 재원 활용"

친환경 선박 사업 확대, 차세대 에너지원 개발 투자
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 한 최대 20억 달러 이내의 교환사채 발행 계획을 공시했다고 밝혔다.
교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주 내외로, 이는 HD현대중공업의 주식 총수 대비 약 5.35%에 해당한다. HD한국조선해양의 HD현대중공업에 대한 현재 지분율은 69.2%다.
교환가격은 이날 종가 기준 주가의 12.5~17.5% 할증률로 발행되며, 이자율은 1% 이내다. 만기는 5년이다. 실제 교환사채 발행 규모 및 세부 조건은 수요 예측 결과에 따라 달라질 수 있다.
HD한국조선해양은 조달된 자금을 ▲친환경 선박 사업 확대 ▲해외 야드 생산설비 확충 ▲SMR, 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자 ▲한·미 조선협력 프로젝트 '마스가' 추진 등의 재원으로 활용할 계획이다.
HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정"이라고 밝혔다.
y2kid@newspim.com