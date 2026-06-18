피엔티, 중국 APFE 2026 참가…"고정밀 코팅 기술 소개"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티가 오는 24~26일 중국 상하이 국가전시컨벤션센터(NECC)에서 열리는 'APFE 2026'에 참가한다고 18일 밝혔다.

APFE는 기능성 필름, 접착·테이프, 광학필름, 전자소재, 코팅 및 가공 장비 분야를 대표하는 글로벌 전문 전시회다. 올해 행사에는 약 900개 기업과 4만여 명의 산업 관계자가 참여할 것으로 예상된다.

회사에 따르면 피엔티는 이번 전시회에서 AI 서버 및 데이터센터용 방열소재, HBM 및 첨단 반도체 패키징용 기능성 필름, OLED·폴더블 디스플레이용 광학필름, 전기차 배터리용 절연 및 보호소재 생산에 적용되는 고정밀 코팅 기술과 텐션 제어 솔루션을 집중 소개할 계획이다.

피엔티 로고. [사진=피엔티]

최근 AI 반도체와 데이터센터 투자 확대로 방열소재와 전자소재 수요가 빠르게 증가하고 있다. HBM과 첨단 반도체 패키징 시장 성장에 따라 기능성 필름의 품질 균일성과 생산 정밀도를 확보하기 위한 고정밀 코팅 공정의 중요성이 커지고 있다. 전기차 배터리와 차세대 디스플레이 산업에서도 생산 효율성, 소재 안정성, 품질 균일성 확보가 핵심 경쟁력으로 부각되며 정밀 코팅 설비에 대한 수요가 확대되고 있다.

피엔티 관계자는 "APFE 2026은 글로벌 첨단 소재 산업의 주요 고객과 파트너를 직접 만날 수 있는 중요한 기회"라며 "AI 반도체, 첨단 패키징, 전기차 배터리, 디스플레이 산업 고객들을 대상으로 피엔티의 고정밀 코팅 및 텐션 제어 기술력을 적극 알릴 계획"이라고 말했다. 이어 "중국은 물론 아시아, 유럽, 미주 지역의 신규 고객 발굴과 전략적 파트너십 확대에 집중해 글로벌 첨단 소재 장비 시장에서 입지를 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

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