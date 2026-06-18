신한투자증권, 법무법인 트러스트와 신탁 서비스 고도화 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 18일 법무법인 트러스트와 상속·증여 특화 신탁 서비스 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
- 행복이음신탁은 유언대용·증여신탁 기반으로 고객 재산 상황을 반영한 1:1 맞춤 자산승계 설계와 전산 시스템을 통한 체계적 관리가 특징이다.
- 양측은 상속·가업승계 법률 자문과 유언대용신탁 비즈니스모델 개발에 협력해 안정적이고 체계적인 신탁 서비스를 제공할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 18일 법무법인 트러스트와 자사 상속∙증여 특화 신탁 서비스 '신한 프리미어 쏠메이트 행복이음신탁(이하 행복이음신탁)' 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 행복이음신탁은 유언대용신탁, 증여신탁 등을 기반으로 고객의 재산 상황과 요구를 반영한 1:1 맞춤형 자산승계 설계 지원 서비스다. 자체 전산 시스템을 바탕으로 신탁 계약 관리 및 실행 프로세스를 체계화한 것이 특징이다.
신한투자증권은 법무법인 트러스트와의 업무협약을 통해 행복이음신탁과 관련된 상속·증여·가업승계 등의 다양한 법률 자문과 향후 유언대용신탁의 비즈니스모델 개발 등을 지속적으로 협력할 예정이다.
법무법인 트러스트는 가족법·상속·신탁 분야에서 국내외 전문성을 인정받은 김상훈 변호사와 기업법·경영권 분쟁에 특화된 김승아 변호사가 공동 설립한 법률 전문 조직으로, 유언대용신탁 및 가업승계 관련 자문 역량을 보유하며 전문 법률서비스를 제공하고 있다.
권영대 신한투자증권 투자상품본부장은 "유언대용신탁은 자산승계 설계 과정에서 법률적인 검토가 중요한 분야"라며 "자문, 소송 대응 등에 전문 역량을 갖춘 법무법인 트러스트와의 협업을 통해 신탁 고객들에게 보다 안정적이고 체계적인 신탁 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com