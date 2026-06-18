경기도 '한우 유전체분석 사업' 추진...참여 농가 모집

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도내 우수 유전자원 발굴·맞춤형 정보 제공

한우 농가 생산성 향상·장기적 개량 기반 마련

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도내 한우 농가의 생산성 향상과 장기적 개량 기반 마련을 위해 '2026년 경기도 한우 유전체분석 사업'을 추진하며 오는 26일까지 참여 농가를 모집한다고 18일 밝혔다.

경기도는 도내 한우 농가의 생산성 향상과 장기적 개량 기반 마련을 위해 '2026년 경기도 한우 유전체분석 사업'을 추진하며 오는 26일까지 참여 농가를 모집한다. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 사업은 도내의 한우 암소 약 1200두를 대상으로 진행된다. 유전체 분석과 맞춤형 컨설팅 보고서를 통해 농가에 지원하는 것이 주요 내용이다.

참여를 원하는 농가는 오는 26일까지 관할 지역 축협을 통해 신청할 수 있으며 각 지역 축협은 농가 수요를 조사해 신청 서식을 취합 및 제출한다. 이후 경기도는 사업 참여 조건의 적정성 등을 검토해 이달 30일 전후로 지원 대상자를 최종 선정할 예정이다.

선정된 농가는 오는 11월까지 소의 꼬리털 시료를 채취해 지정된 분석기관으로 송부해 유전체 분석을 진행하게 된다. 분석 결과와 맞춤형 컨설팅 보고서를 바탕으로 농장별 보유 개체의 유전 능력을 정확하게 파악하여 우량 암소 선발 등 과학적인 개량 방향을 설정할 수 있다.

이양수 경기도축산진흥센터 소장은 "축산진흥센터가 축적한 전문 가축개량 기술을 도내 농가에 적극적으로 환원하고자 한다"며 "도내 우수 유전자원을 발굴하고 맞춤형 정보를 제공해 한우 사육 농가의 소득 증대에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com